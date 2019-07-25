Ekrem İmamoğlu, Billboard'lardan teşekkür edip tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Billboard'lardan teşekkür edip tatile gittiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu, billboardlardan İstanbullulara teşekkür ederek 8 günlük tatile çıktı.Seçim sürecinde, "İstanbul'un kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur" diyen Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıktan 3 hafta sonra, mazbatasını alıp tatile çıktı. İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde sürekli "çok çalışacağız" diyen Ekrem İmamoğlu'nun tatile çıkması sosyal medyada vatandaşların tepkisine yol açtı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden 'Hani İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yoktu' diyerek sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.İstanbul'un tüm metrobüs üst geçitlerine ve reklam panolarına teşekkür yazısı asarak, henüz başkanlık koltuğunda 1 ay bile oturmayan Ekrem İmamoğlu, koltuğunu vekiline devrederek tatile çıktı. Bodrum'da Zülfü Livaneli konserinde görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nun, 8 günlük izin bitişinde de haftasonu Afyon'da yapılacak CHP kampına katılacağı öğrenildi.