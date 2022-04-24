Ekrem İmamoğlu: Bisiklet Yollarının Bildiğimiz Bazı Ana Arterlere Konması İçin Israr Edeceğim - Son Dakika

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Tarihi Yarımada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu iş birliğinde düzenlenen 'Mektepten Meclise Pedal' etkinliğine sahne oldu. Küçük büyük yüzlerce İstanbullu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun startıyla pedal çevirdi. Turu başlatmadan önce bisikletlilerle buluşan İmamoğlu, bisiklet yollarının artması için çalıştıklarını belirterek, "Bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için. Araçtan arınmış, yollarında tertemiz, pırıl pırıl bisikletle dolaşılan yaya yollarının bolluğu ve var olan araçların ve otobüslerin elektrikle çalıştığı bir Fatih istiyorum" dedi.

İBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Saraçhane parkında 'Mektepten Meclise Pedal' düzenledi. İBB ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu bünyesindeki Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ilköğretim öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, bisiklet kulüpleri ve İBB bürokratları birlikte pedal çevirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tur başlamadan önce çocuklarla ve bisikletlilerle buluştu. Konuşmasında dünyanın fosil yakıttan arınmış bir gelecek tasarladığını söyleyen İmamoğlu, çocukların bisiklet alışkanlığı kazanmasının önemini vurguladı.

Çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve Fatih ilçesiyle ilgili hayalini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İSTANBUL'UN SOKAKLARINI, CADDELERİNİ BELKİ DE BÜYÜK ORANDA BİSİKLETLERİYLE KULLANACAK OLAN ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARADAYIZ: Hem ramazan ayı hem bir gün öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de pazar günü bütün çocuklarla bir aradayız. Tam da istediğimiz gibi gelecekte İstanbul'un sokaklarını, caddelerini belki de büyük oranda bisikletleriyle kullanacak olan çocuklarımızla bir aradayız. Çünkü artık dünyada çok makul mesafelerde mümkün olduğu kadar arabayı kullanmamak, pozitif yakıt ile çalışan araçları kullanmamak, havayı kirletmemek bütün dünyanın geleceğe dair bakışı. Buna 'nasıl başarabiliriz' diye baktığımızda, tek yolu var, o da bütün çocuklarımızın bu tür alışkanlıkları elde etmesi. Başka bir yolu yok. Açıkçası bugün herkese 'haydi bakalım, bisiklet kullanın' deseniz bu mümkün olmuyor ama alışkanlıklarla bu mümkün. Bazen bir jenerasyonun ya da bir dönemin geçmesiyle mümkün. O bakımdan bugün yapılan bu etkinliği çocuklarımızın büyük oranda kabul ediyor olması, bu heyecanı yaşıyor olması belki de İstanbul adına da büyük bir teminat olacak.

TEMİZ ULAŞIMLA BULUŞMUŞ BİR İSTANBUL'U VAR ETMEYİ HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZIN FOTOĞRAFINI GÖRMÜŞ OLUYORUM AÇIKÇASI: Gerçekten tertemiz bir şehri, gelecekte sokaklarında, caddelerinde daha çok yürüyen, daha çok koşan, daha çok bisiklet kullanılan ve hatta İstanbul'un her tarafı belki de metro ile donatılmış bir şekilde temiz ulaşımla buluşmuş bir İstanbul'u var etmeyi hep birlikte başaracağımızın fotoğrafını görmüş oluyorum açıkçası. Tabii bisiklet yollarını artırmak bunun bir yolculuğu, bisiklet yollarını artırmak için bir plan çalışıyoruz. Arkadaşlarım bu konuda yoğun bir emek sarf ediyorlar ama değişimler, dönüşümler bazen zor olabiliyor. Bir caddeye bisiklet yolu koyduğumuzda ilk tepki, araba yollarının daraldığı oluyor. Halbuki arabaların yolları daralmıyor. Arabaların gidecek yolları var. Sadece ilave bisiklet yolları koyuyoruz. 'Bunu koymayın' diye de tepki ile karşılaşabiliyoruz. Bu tür alışkanlıkları, şehirlere bu tür yenilikleri getirmek başka türlü gerçekten olmuyor. Ben de bunda ısrar edeceğim bir belediye başkanı olarak, hep beraber bütün arkadaşlarımla. Bisiklet yollarının artması için, bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana caddelere, ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için. Bunun da en büyük destekçisi kim olsun, bence çocuklar olsun. Çocuklar en fazla okullarına bisikletle gitmek ister. Değil mi, yanlış mı düşünüyorum çocuklar? Yani açık söyleyeyim, benim çocukluğum öyle geçmedi ama bu güzel çocuklar, bu pırıl pırıl evlatlarımız ve geleceğe umutla enerjisi yüksek bir biçimde bakan bu çocuklarımızın dünyanın en güçlü yeteneklerine sahip olmalarını sağlamak adına güzel bir ortamda yaşamalarını sağlamamız lazım. Bu manada gerçekten sevinçliyim.

ARAÇLARIN VE OTOBÜSLERİN ELEKTİRİKLE ÇALIŞTIĞI BİR FATİH İSTİYORUM: Bir başka sevincimi söyleyeyim: 'İstanbul'da ulaşımla ilgili, görsel bir ortamla ilgili ne hayal ediyorsunuz' diye sorsalar bana; ben, İstanbul'un Tarihi Yarımadası'na, yani bu İstanbul dediğimizde anlaşılan yer Yeditepe, Yeditepeli İstanbul dediğimizde, Yeditepe'nin bulunduğu bu Fatih ilçesinde gönlüm şunu arzu eder: Araçtan arınmış yollarında tertemiz, pırıl pırıl bisikletle dolaşılan yaya yollarının bolluğu ve var olan araçların ve otobüslerin elektrikle çalıştığı bir Fatih istiyorum. Tertemiz bir Fatih istiyorum. Bu alana da bu yakışır. Sokaklarında, caddelerinde dünyanın her tarafından gelen turistlerin hayranlıkla izlediği, hayranlıkla baktığı, tarihi eserlerin gezdiği ve burada oturan sizlerin o güzel kültürü nasıl yaşattığını gördüğü bir Fatih istiyorum. Bu bakımdan hep birlikte çalışmalıyız. Bu bisiklet turunun burada yapılması benim için ayrıca bir güzellik. Bütün bu duygularla sizin yanınızdayım. Bugün 'Mektepten Meclise Pedal' etkinliğimizin olmasına çok katkı sunanlar var. Burada, bu pazar gününde buraya çocuklarını alıp gelen bütün anne babalara saygılarımı sunuyorum, iyi ki varsınız. Bizi burada yalnız bırakmadınız. Aynı zamanda bunu, Mektepten Meclise Pedal etkinliğini Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu kulübümüze de teşekkür ediyoruz. Zira bu kulüp, 5 bin öğrenciye bisiklet eğitimi vererek bisiklet kullanımının artmasına önemli katkıda bulunmuştur. Bu keyifli etkinlik için Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü'ne, kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize, 15 bisiklet bağışında bulunan Shimano (Şimano) firmasına, çalışma arkadaşlarıma ve tabii sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'un belki de dünyanın eşsiz tarihini yansıtan bu muhteşem rotada tüm öğrencilerimize keyifli sürüşler diliyorum. Sevgili çocuklar, hepinizi çok seviyorum, mutlu olun, sağlıklı olun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun."

'Mektepten Meclise Pedal' etkinliği, İBB ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu bünyesinde kurulan Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü'nün iş birliğinde düzenleniyor. Etkinliğe Fatih İlçesindeki ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrenciler, bisiklet kulüp ve dernekleri ile veliler katılıyor.