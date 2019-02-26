Ekrem İmamoğlu: Biz Samimi Siyaset Yapacağız
34 dakika önce
İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Üsküdar'daki seçim çalışmaları kapsamında Yavuztürk Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.
İdris TİFTİKCİ/ İstanbul
DHA CHP
'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Üsküdar
'daki seçim çalışmaları kapsamında Yavuztürk
Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasında Üsküdar'ın temel sorunlarına değinen İmamoğlu, vatandaşlardan destek isteyerek, "Biz samimi siyaset yapacağız, samimi yerel yöneticilik yapacağız. Belediye başkanlığı çok önemli mevki, makamdır. Belediye başkanlığı sadece makama seçilip koltuk işgal etmek değildir, vatandaşın arasında dolaşmaktır. Üsküdar bu şansı bize verdiği zaman inanın Yavuztürk Mahallesi'nin şansı, kadersizliği değişecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:41 Kaynak: DHA
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