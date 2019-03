Ekrem İmamoğlu: "Bizi Partizanlığa Boğdular, Çok Kötü Yaptılar"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bütün partililere eşit davranacağını ve partizanlığı yok edeceklerini söyleyerek, "Biz partizanlığı bu şehirde bitireceğiz. Boğdular bizi partizanlığa boğdular, çok kötü yaptılar, insanları ayırdılar. Hata üzerine hata yaptılar. Sonra 'ihanet ettik' dediler. Biz bu şehre artık ihanet edilmesini istemiyoruz, ne ihanet edeceğiz ne de edene müsaade edeceğiz" dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar ve Avcılar'da bir dizi programa katılan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Maltepe'ye geçti. İlçede ilk olarak STK temsilcileri, kanaat önderleri ve Doğu Karadenizli vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, projelerini anlatarak seçimde destek istedi.



"Çocuklar ve kadınlar mutlu değilse bu şehirler mutlu olamaz"



İmamoğlu, buradaki programının ardından Altayçeşme'ye gelerek Yaşar Kemal Kültür Merkezinin temel atma törenine katıldı. Temel atma alanının bulunduğu bölgede İmamoğlu'nu coşkulu kalabalık karşıladı. Burada halka hitap eden İmamoğlu, "Şu omuzlarıma öyle sorumluluklar yüklüyorsunuz ki inanılmaz. Ama birinci sırayı çocuklara veriyorum. Çocukların o pırıl pırıl gözleriyle gelip hiçbir şey talep etmeden karşılıksız size kucak dolusu sarılıp sonra iyi ki seçilirsiniz diyor ya bunun tarifi yok. Öyle bir sorumluluk yüklüyorlar ki, o zaman diyorsun ki, ben bu şehrin çocuklarına hizmet etmeliyim, ben bu şehirde Maltepe'deki Kadıköy'deki, Sultanbeyli'deki, Başakşehir'deki, Bağcılardaki çocukları eşitlemeye geliyorum. Aynı seviyede hizmet sunmaya geliyorum. Çocuklar çok önemli, kadınlar ikinci sırayı kadınlara veriyorum. Toplumun kaygılarını yürekten sezen ve inanın öyle güzel duygularla sahiplendiniz ki dünyanın en değerli duygularıyla beni sahiplendiniz. Herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Biz bu şehirde kadınların hayatta eşit bir şekilde var olmalarını bu şehri onlar için güvenli bir hale getirmeyi, çağdaşlığı her koşulda eşit bir şekilde yürütmeyi sağlamayı, bu güzel ortamı İstanbul'un her köşesiyle kadınlara uygun bir şekle sokmayı var etmeye geliyoruz. İstanbul'da çocuklar ve kadınlar mutlu değilse bu şehirler mutlu olamaz" diye konuştu.



"Bizi partizanlığa boğdular, çok kötü yaptılar"



İstanbul'da partizanlığı bitireceklerini kaydeden İmamoğlu, "İstanbul'un vakti çalındı. Zülfü Livaneli ağabeyime teşekkür ediyorum, şüphe duymasın o yarım kalan işi 1 Nisan'da bitireceğiz. 1 Nisan'da başta Zülfü Livaneli burada birçok insan var, esas olan sizler varsınız o kadar güzel o kadar değerli işler üreteceğiz ki gurur duyacaksınız. Dışarıda kimseyi bırakmayacağız. İnanın her yerde söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partili olmakla gurur duyuyorum. Ben CHP evladıyım. Ancak şunu söyleyeyim, bu kardeşiniz herkese eşit davranırken, tüm partililerin oyunu isteyip, herkese hizmet ederken, ilk saygı duyması sahiplenmesi gereken de CHP'lilerdir. Yani biz partizanlığı bu şehirde bitireceğiz. Boğdular bizi partizanlığa boğdular, çok kötü yaptılar, insanları ayırdılar. Yapılacak işleri yapmadılar, yapmayacak işleri de yaptılar. Hata üzerine hata yaptılar. Sonra ihanet ettik dediler. Biz bu şehre artık ihanet edilmesini istemiyoruz, ne ihanet edeceğiz. Ne de edene müsaade edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Maltepe'de yaptıklarım için değil yapamadıklarım için sizden destek istiyorum"



Yaşar Kemal Kültür Merkezi temel atma töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Başkan Adayı Ali Kılıç, "Burada kurulacak olan Yaşar Kemal Kültür Merkezinde yeni aydınlıklar, yeni güzellikler, yeni projelerle taçlandırarak, halkımıza hizmet edeceğiz. Ben her gün sizlerle beraberim. Bir 5 yıl size hizmet ettim, beş yılı tamamlarken Maltepe'de yaptıklarım için değil, yapamadıklarım için sizden destek bekliyorum. Burada olduğu gibi onlarca projemiz var devam eden. Bir kere daha bir dönem daha Maltepe'yi zirveye taşımak için bu kardeşinize sahip çıkmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyeleri butona basarak Yahya Kemal Kültür Merkezinin temelini attı. - İSTANBUL

