Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan döndü
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Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan döndü

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan döndü.

Ekrem İmamoğlu Bodrum'dan döndü, System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan döndü.
İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı. İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyor" dedi. Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Bodrum, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
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