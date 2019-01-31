Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: Bu Güzel Kentin Mağduru Olmamalı

Ekrem İmamoğlu: Bu Güzel Kentin Mağduru Olmamalı

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlar ve işitme engeliler ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu: Bu Güzel Kentin Mağduru Olmamalı, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlar ve işitme engeliler ile bir araya geldi. Sorunların çözümü için söz veren İmamoğlu, "Bu güzel kentin mağduru olmamalıö dedi.

Ekrem İmamoğlu, Esentepe Mahallesi'ndeki Pazar ziyaretinin ardından Habipler'e geçti. Önce Habipler muhtarını ziyaret eden İmamoğlu daha sonra kentsel dönüşüm ve taşocağı çalışmalarından mağdur olduklarını belirten vatandaşlarla toplantı yaptı. Burada vatandaşların talebini dinleyen İmamoğlu, çok sayıda mağdurun olduğunu, bu sorunların çözümü için çalışacaklarını belirterek, "Sorunların çözümü çok basit aslında. Bir plan onayı gerekiyor mecliste. Sonra bu planın büyükşehirde onaylanması gerekiyor. Ardından da rayiç emlak değerleri üzerinden, ilçe belediyeleri üzerinden bu tapuların vatandaşlara dağıtılması gerekiyor. Aslında olayın özü bu." ifadelerini kullandı.

 

"BU GÜZEL KENTİN MAĞDURU OLMAMALI"

Ardından Sağır ve Dilsizler Derneği'ne geçen İmamoğlu buradaki konuşmasında, "Engelli vatandaşlarımızın iş bulma anlamından İstanbul'un tüm kurumlarıyla, işveren kurumları ile ortak projeler ve işler üreteceğiz. Bu güzel kenti mağduru olmamalı. Bu güzel kentin evine hapsolan mağduru olmamalı" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı

Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: Bu Güzel Kentin Mağduru Olmamalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]