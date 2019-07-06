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Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

1 saat önce

Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret ettiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçileri ziyaretinin ardından bir otele gelen İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte düzenlenen çalıştaya katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece'de buğday hasadına başlayan çiftçileri ziyaret etti. İmamoğlu, burada biçerdövere binerek bu seneki mahsulün hasadını izledi. Buğday hasadının yapılmasının ardından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da tarımın öncelikli konu olduğunu ve tarım alanlarının düzenli tarım üretimine kavuşması gerektiğini söyledi. Çiftçilere bol kazançlı bir yıl dileyen İmamoğlu, her köyünde farklı bir ürünün yetiştiği bir İstanbul'u organize edeceklerini belirtti.
"Her köyünde farklı ürünleriyle öne çıkan bir İstanbul organize edeceğiz"
Çiftçilerin bereketli gününde onlara eşlik ettiklerini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarım öncelikli konumuz İstanbul'da. Aslında İstanbul'da değil tüm Türkiye'de, Tarımın gelişmesi ve tarım alanlarının korunması. Korunan alanların da düzenli bir tarım üretimine kavuşması bizim gerçekten çok kıymetli bir işimiz olacak. İstanbul gerçekten bereketli, özellikle tarımıyla da bereketli. Bunun öne çıkması lazım. Bugün Büyükçekmece'de hasada 'merhaba' dedik. Tarımla uğraşan çiftçi dostlarımızın bu güzel gününe, bereketli gününe eşlik ettik. Umarım her köyünde farklı ürünleriyle öne çıkan bir İstanbul, aynı zamanda bir turizm bölgesi gibi çocuklarımızın, gençlerimizin tarımın kıymetini öğrendiği bir İstanbul hep beraber organize edeceğiz. Bol bereketli tarım günleri diliyoruz İstanbul'a" dedi.
Büyükçekmece'de 2 gün sürecek çalıştay
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçileri ziyaretinin ardından Büyükçekmece'de bir otelde düzenlenen çalıştaya katıldı. CHP'li ilçe belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin katıldığı istişare toplantısı 2 gün boyunca devam edecek. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.
Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece, İstanbul, Genel
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