Ekrem İmamoğlu: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Umarım güzel bir görüşme olacak"
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:45 Kaynak: AA
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