Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Umarım güzel bir görüşme olacak"
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Ekrem İmamoğlu: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Umarım güzel bir görüşme olacak"

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu: (Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Umarım güzel bir görüşme olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:45 Kaynak: AA
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