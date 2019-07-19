Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: Büyükşehire bağlı iştiraklerin başında bulunanlar istifa etti
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Ekrem İmamoğlu: Büyükşehire bağlı iştiraklerin başında bulunanlar istifa etti

1 saat önce

İmamoğlu: Büyükşehire bağlı iştiraklerin başındakiler istifa etti

Ekrem İmamoğlu: Büyükşehire bağlı iştiraklerin başında bulunanlar istifa etti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehire bağlı iştirak şirketlerindeki yönetim kurulu başkanları ve vekillerin istifa ettiğini, genel müdürlerin de görevden alındıklarını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta söz konusu şirketlerin başında bulunan isimlerin istifa etmemelerine tepki göstererek, 'iştiraklerin yüzde 80'ine hakim olmadığını' söylemiş ve söz konusu olayı mahkemeye taşıyacağı mesajını vermişti.
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22 
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