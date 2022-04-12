Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt

12.04.2022 20:05
Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin "Zamlardan şikayet edip, sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir." ifadelerine yanıt verdi. Açıklamalarında İmamoğlu, "Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından akaryakıt giderlerindeki artışlar nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmış ve tam bilet fiyatı 7.67 liraya yükselmişti. Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Zamlardan şikayet edip, sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir." ifadelerini kullanmıştı.

İBB'nin öz kaynaklarıyla aldığı 160 otobüsten 30'unun hizmeti girmesinin İETT'nin Edirnekapı'daki garajında düzenlenen töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına da cevap verdi.

İmamoğlu, verdiği yanıtta "Ne yazık ki üzücü bir yorum olmuş. Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 250 bin liralık manevi tazminat davası açmasıyla ilgili ise İmamoğlu, "Beyefendi incinmiş, öyle diyeyim. İstanbul halkına ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanlığı görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili süreçlere müdahil olmasın, işine baksın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır. Haddini bilmezse de biz, haddini bildirecek cevapları, 16 milyon insanın hakkı adına veririz. Bizim söylediğimiz sözler, o hakkında açılan soruşturma talebimiz, hepsi ortadadır. Daha önce kendisiyle ilgili basındaki bütün bilgi, belge ve paylaşımlara yasak koydurma kararını -bana göre usule uygun olmayan bir biçimde kararını aldırtmışlardı- ben tekrar hatırlattım. 'Yok zimmet değildi' falan… Doğru; zimmet değildir, ihaleye fesat karıştırmaktır. Olabilir. Birbirinden daha az ya da daha çok suç tarifi değildir. Ama belgeler, deliller nettir. Hakkında savcılığa iletilmiş suç duyurusu, dava süreci vardır. Bunları beyan ettik. Hiçbir şekilde açtığı tazminat davasıyla ilgili mesnet oluşturacak bir söylemim olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'dan Bahçeli'nin İstanbul'daki zamla ilgili yorumuna yanıt - Son Dakika
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