Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'dan Beylik Pazarı Esnafına Ziyaret

Ekrem İmamoğlu'dan Beylik Pazarı Esnafına Ziyaret

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Beylik Pazarı esnafıyla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'dan Beylik Pazarı Esnafına Ziyaret, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Beylik Pazarı esnafıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde Beylik Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazardaki tezgahları gezen İmamoğlu, vatandaşların ve pazar esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Göreceksiniz hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah hepinizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize, yüreğinize sağlık. Her şey güzel olacak. Söz veriyorum, ilk Beylikdüzü'yle buluşacağım. Anlaşıldı, birbirimizi çok özledik." dedi.

İmamoğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:19 Kaynak: AA

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