Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamasına cevap
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Ekrem İmamoğlu'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamasına cevap

8 dakika önce

İmamoğlu'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamasına cevap

Ekrem İmamoğlu'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamasına cevap, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstanbul'a kayyum mu atanacak" sorusuna verdiği "Pazar günü açıklayacağım" cevabını eleştirerek, "Kayyum meselesini ortaya getirmek, bunların tümü bir polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum." dedi.


Okulların açılmasıyla ilgili İBB'nin yapacağı düzenlemeleri duyuran İmamoğlu, burada Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili konuştu. Araçların 'fazlalık' olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Yaklaşık bin 300 araçtan bahsediyoruz, yıllık 50 milyon liralık bir tasarruftan bahsediyoruz, bunu 5 yılla çarptığınızda 250 milyon lira. Böyle bir israfı ortadan kaldırmaya çalışma çabamızı manipüle etmeye çalışan akla ben şaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Kayyum, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:15 
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