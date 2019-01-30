Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta Seçim Çalışmaları Sürdürdü
1 saat önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim ziyaretleri kapsamında Esenyurt'taydı.
CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, seçim ziyaretleri kapsamında Esenyurt
'taydı.
Esenyurt'taki seçim çalışmalarına Osmangazi
Mahallesi'nde bulunan fabrika ziyareti ile başlayan Ekrem İmamoğlu, burada işçilerle sohbet ederek öğle yemeği yedi. İmamoğlu toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından yine Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Papatya Sokak esnafını ziyaret etti. Esnafla bir süre sohbet eden İmamoğlu destek istedi.
İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Turgut Özal
Mahallesi'ndeki semt pazarı oldu. Burada ilgiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirerek destek istedi. İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında sosyal hizmetler mezunu genç kızla konuştu. İşsiz olduğunu belirten genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. İmamoğlu, genç kıza sorununun çözüleceği sözünü verdi. Ekrem İmamoğlu daha sonra il dernekleri başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:23 Kaynak: DHA
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