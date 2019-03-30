Ekrem İmamoğlu Eşiyle Boğaz Turunda
37 dakika önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş meydanında gerçekleştirdiği son mitinginin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tekne turu yaptı.
CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, Beşiktaş
meydanında gerçekleştirdiği son mitinginin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tekne turu yaptı. Tekneyle İstanbul Boğazı
'nı turlayan Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte fotoğraf çektirdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:54 Kaynak: DHA
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