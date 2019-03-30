Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Eşiyle Boğaz Turunda

Ekrem İmamoğlu Eşiyle Boğaz Turunda

37 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş meydanında gerçekleştirdiği son mitinginin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tekne turu yaptı.

Ekrem İmamoğlu Eşiyle Boğaz Turunda, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş meydanında gerçekleştirdiği son mitinginin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte tekne turu yaptı. Tekneyle İstanbul Boğazı'nı turlayan Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte fotoğraf çektirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:54 Kaynak: DHA

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