Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Euronews Türkçe Röp Programında Anlattı: Kimdir? İlk İcraatleri Ne Olacak?

Ekrem İmamoğlu Euronews Türkçe Röp Programında Anlattı: Kimdir? İlk İcraatleri Ne Olacak?

1 saat önce

Ekrem İmamoğlu euronews Türkçe RÖP programında anlattı: Kimdir? İlk icraatleri ne olacak?

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici seçim sonuçlarına göre İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı olacak. 31 Mart yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin kurduğu "Millet İttifakı"nın adayı olarak yarışan İmamoğlu, itiraz süreci sonunda resmi sonuçlar değişmez ise İstanbul'da 25 yıllık Refah partisi va AK Parti devrini kapatan isim olacak. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir ve İstanbul'da ilk icraatleri ne olacak? 2014 yılından bu yana Beylikdüzü belediye başkanlığı yapan İmamoğlu, seçimler öncesi euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk olmuştu. Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularını yanıtladığı programda geçmişini, belediyecilik tecrübelerini ve başkan seçildikten sonraya ilişkin projelerini anlatmıştı. Ekrem İmamoğlu'yla söyleşimizin tamamını RÖP videosunda izleyebilirsiniz.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:08 

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