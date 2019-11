Ekrem imamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kamera: Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIK EKMEKÇİLER

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri ile son durumun sorulması üzerine, "İBB'nin sadece orada değil, ya da kamunun sadece orada değil, İstanbul'un muhtelif yerlerinde bazı alanları tahsis etme, ihaleyle verme gibi bir takım usulleri var. Bunlar, kalıcı mülk değil. Birinin babadan oğula geçmesi muhtemel bir alan değil. Bu tür yerlerde ihale yapılmış, ihale alınmış, arkadaşlar orada sürelerini doldurmuş hatta iki yıla yakın süre de uzatılmış. Bu Sayıştay raporlarında da belediyeyi suçlayan ve zimmet doğuran bir işlem. Dolayısıyla biz orayı da önemsiyoruz. Yani orada nitelikli, gerçekten hijyenik insanları hizmet etmekte duruşu olan bir yer olması lazım. Bu konuda bizim iştiraklerimiz var. Beltur gibi çok nitelikli geçmişten bugüne işler yapan. Bu konuda arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bize sunacaklar en doğru kararı orada vereceğiz. Biz kültürün yaşamasından yanayız. Orada çalışan mağduriyetine bakılır. Eğer orada bir iş varsa o iş yapılıyor ise en yetenekli kimler var ise ihtiyaç olduğunda oradan da insanlar çalışacak. Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok. Ama ticari olarak bakarsanız bir işin alındığı zaman gibi bittiği zaman da var. Ondan sonraki tasarrufu idari yapar. Şu anda yaptığımız tümüyle bu. Vicdana ahlaka hukuka kültüre uygun yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İşlem de devam ediyor"

dedi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS KAZASI GÖRÜNTÜLERİ

Beşiktaş'ta yaşanan otobüs kazasında sürücünün görüntüleri bozduğuna dair iddiaların sorulması üzerine İmamoğlu şunları kaydetti:

"Görüntüleri ben de izledim yakından takip ediyorum. Hayata gözlerini yuman hemşerilerimizin yakınlarını da ziyarete gideceğim. Ailesine baş sağlığı dileyeceğim cenazesine arkadaşlarım katıldılar. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüntü verici bir olay ve o canı geri getiremiyorsun. Neden dolayı? Bir şoförün yarattığı bir şiddetten, öfkeden dolayı bu duruma gelindi. Buna başta biz olmak üzere mesleki zincirde, halkada kimler varsa azami dikkatle, azami denetim mekanizmasını güçlendirmeyle bakmalı ki biz böyle bir süreci zaten başlattık. ve daha sıkı denetimi daha üst seviyede psikoteknik eğitimlerin verildiği ve hassas davrandığımız ve açık söyleyeyim asla affetmeyeceğimiz bir usulü devreye koyduk. Bu anlamda Her şey zaman alıyor bir anda birikmiş bazı şeyleri çözemiyorsunuz. Ben şimdi oda başkanının o açıklamasını var olan bir kültürün dile yansıması olarak görüyorum. Acı, yazık. Bunu nasıl düşünmezsiniz? Esas görevinize nasıl odaklanmazsınız? Neye odaklanıyorsunuz, o otobüsün sahibi kim, ona mı odaklanıyorsunuz? ya da verdiğiniz cevapla birine mi yaranıyorsunuz? Bizim yaranacağımız tek bir şey var, 16 milyon insan. Bu insanların can varlığı ve mal güvenliği. O başkan arkadaşımız veya her arkadaşımızın da sıkı bir denetime tabi tutulup, bu anlamda kendilerine çeki düzen veren, hem mesleklerini iyi temsil eden, hem vatandaşına iyi davranan, hem de toplu taşımada maksimum memnuniyeti sağlayan bir süreci devreye aldık, alıyoruz. Bu işlemler hemen karşılık bulmuyor, biraz vakte ihtiyacımız var. Geçmişten bu güne gelen bazı süreçlerin bu şekilde sıkıntı doğurması da elbette hem canımızı sıkıyor hem bizi üzüyor. Tekrar kaybettiğimiz canımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

HALK OTOBÜSLERİNİN KALDIRILACAĞI İDDİALARI

Ekrem İmamoğlu, halk otobüsleri ile ilgili yeni bir düzenleme olacağı ya da kaldırılacağı şeklinde iddiaların sorulması üzerine ise, "Bizim kaldırmak gibi bir kararımız yok. İnsanların mesleki süreçlerine saygı duyuyoruz. Bazı konularda orta ve uzun vadede kararlar alınabilir. Geleceğini de çalışıyoruz ki bu yılın sonunda geniş bir ulaşım çalıştayı yapacağız. Burada bütün sektörleri ve ulaşımın bütün paydaşlarını da masaya yatıracağız. Ancak böyle bir halk otobüslerini kaldırma kararımız olmadığı gibi şu kararımız var; kendi içinde tekelleşmeye karşı duruşumuz net. Bu kural olarak var fakat süreç içerisinde farklı usullerle, bu artık sahada konuşuluyor. Bir kişiye ait 60-70 otobüs vs. böyle bir şeye asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Burası mesleki olarak korunabilir ama ticari bir mekanizmaya, tekelleşmesine fırsat tanımayacağımız bir alan olacak. Orada bizim kuruluşlarımız var. İETT, Otobüs A.Ş.'miz var. Bu ve bunun gibi mekanizmaların güçlendiği, özellikle dar bölge uygulamasıyla, yani bazen bazı otobüslerin başka bölgelere kaydırılması konusunda tümüyle yaklaşım esnafa doğru olduğunda bu sefer bazı esnaflara bu kayırmacılık olarak yansıyor. Bazı esnaflara ise ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Bu ve bunun gibi başka teknik konularda değişiklikler yapabileceğiz ama kaldırmak gibi bir kararımız yok" dedi.

HALK OTOBÜSLERİNİN GÜVENLİK KAMERALARI

Halk otobüslerinin içindeki kameraların kayıt yapmadığı iddialarıyla ilgili ise İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bu konuda arkadaşlarım sıkı bir denetimi tekrar yapıyor. Bir kere olmak zorunda. Artı bir karartma işlemi, eylemi elbette ki bir adli vaka. İdari anlamda bizim yaptırımlarımız var. O hat, o otobüs sahibi ve diğer unsurlarla ilgili kurumsal olarak yaptırımlarımızı yapacağız. Oda bir tüzel kişilik ve biz odaya direk bir yaptırımda bulunamıyoruz ama bu şehirle olan ilişkilerinde uyarılarımızı en üst perdeden bu arkadaşımıza yapmaları konusunda beyanda bulundum ve takip ettiriyorum. Ben kendisini şu ortamda arama ihtiyacı duymadım zira o cümle üzerine sadece görüşüp ne yapması gerekiyorsa bizim kurumumuz onu yapacak. Tavizimiz yok"