Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı - Son Dakika

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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gençlere ayırdığı vakti artıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı iftarın ardından şimdi de gençler ile halı saha maçı yaptı. Maç sonrası gençlerle baklavaya yiyen İmamoğlu'nun performansı tam not aldı.

İMAMOĞLU MAÇA HAFİF TEMPOYLA BAŞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İmamoğlu'nun maç başlamadan önce yoğun bir ısınma çalışması yaptığı görüldü. Bacaklarını esneten İmamoğlu daha sonra sahadakilerle paslaşarak maça hazırlanmaya çalıştı.

SIK SIK ARA PASI İSTEDİ

Paylaşılan videonun devamında İmamoğlu'nun pozitif oyunu dikkat çekti. Boş alanlara kaçıp pas isteyen İmamoğlu maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

MAÇ SONU BAKLAVA YİYİP LANGIRT OYNADI

Halı saha maçlarının adeti haline gelen baklava İmamoğlu'nun oynadığı maçta da kendine yer buldu. Maç sonu oyuncular ve çevredekilerle beraber baklava yiyen İmamoğlu, daha sonra langırt oynayarak halı sahadan ayrıldı.