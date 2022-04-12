Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı

12.04.2022 08:32

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ekrem İmamoğlu'nun gençlerle birlikte halı saha maçı yaptığı görüntüleniyor. Maçta 1 gol 1 asist yapan İmamoğlu'nun pozitif oyunu göz doldurdu. Diğer taraftan maç sonu gençlerle birlikte baklava yiyen İmamoğlu daha sonra langırt oynayarak halı sahadan ayrıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gençlere ayırdığı vakti artıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı iftarın ardından şimdi de gençler ile halı saha maçı yaptı. Maç sonrası gençlerle baklavaya yiyen İmamoğlu'nun performansı tam not aldı.

İMAMOĞLU MAÇA HAFİF TEMPOYLA BAŞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İmamoğlu'nun maç başlamadan önce yoğun bir ısınma çalışması yaptığı görüldü. Bacaklarını esneten İmamoğlu daha sonra sahadakilerle paslaşarak maça hazırlanmaya çalıştı.

Ekrem İmamoğlu gençlerle buluşup halı saha maçı yaptı, maç sonu baklava yiyip langırt oynadı

SIK SIK ARA PASI İSTEDİ

Paylaşılan videonun devamında İmamoğlu'nun pozitif oyunu dikkat çekti. Boş alanlara kaçıp pas isteyen İmamoğlu maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Ekrem İmamoğlu gençlerle buluşup halı saha maçı yaptı, maç sonu baklava yiyip langırt oynadı

MAÇ SONU BAKLAVA YİYİP LANGIRT OYNADI

Halı saha maçlarının adeti haline gelen baklava İmamoğlu'nun oynadığı maçta da kendine yer buldu. Maç sonu oyuncular ve çevredekilerle beraber baklava yiyen İmamoğlu, daha sonra langırt oynayarak halı sahadan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı - Son Dakika


Son Dakika
08:32 Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı
08:20 Emekliler saat 16.00'ya kilitlendi: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Erdoğan açıklayacak
07:55 Britney Spears üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
07:53 İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı: Fatih surlarının yakınında yarı çıplak haldeydi
07:48 12 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Soğuklar sürecek mi: İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizdeki hava durumu
07:43 İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 08:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement