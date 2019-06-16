Ekrem İmamoğlu: "Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten...
25 dakika önce
Ekrem İmamoğlu: "Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız."
Ekrem İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:10 Kaynak: AA
: "Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız."
Ortak canlı yayında Binali Yıldırım'ın FETÖ çıkışı sosyal medyada gündem oldu!
İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi.
Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap
İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz