Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu, "Gururla Söyleyebilirim Ki Islak İmzalı Tüm Tutanaklar Elimizde ve Bunlar Üzerinde...

Ekrem İmamoğlu, "Gururla Söyleyebilirim Ki Islak İmzalı Tüm Tutanaklar Elimizde ve Bunlar Üzerinde...

46 dakika önce

Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu,
Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:38 Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika
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