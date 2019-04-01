Ekrem İmamoğlu, "Gururla Söyleyebilirim Ki Islak İmzalı Tüm Tutanaklar Elimizde ve Bunlar Üzerinde...
46 dakika önce
Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu
, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:38 Kaynak: İHA
İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?
AK Parti İstanbul İl Başkanı: Yıldırım'ın Aldığı Bazı Oylar İmamoğlu'na Yazıldı, Kazanan Biziz
15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı