Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi parti ziyaretleri kapsamında HDP İstanbul İl başkanlığına ziyarette bulundu.

Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi parti ziyaretleri kapsamında HDP İstanbul İl başkanlığına ziyarette bulundu. İmamoğlu'nu kapıda HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ile Cengiz Çiçek karşıladı. HDP İl binasında yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda  bulunan Ekrem İmamoğlu "İstanbul'da siyasi partilerle bir arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreci yönetmek bir arada düşünmek tartışmak konuşmak bu bağlamda bir işbirliğini istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş Başkanları bizi ağırladılar kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu,  şöyle devam etti:

 "Yine kendilerini ziyaret ettiğimiz partilerde ifade ettiğimiz gibi, bundan sonra bir siyasi partiler masamız olacağını bu masada büyükşehirde meclis üyesi olsun olmasın mutlaka katkılarına desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Bu konuda görüş birliğine vardık. İşbirliğine vardık. İnşallah İstanbul'a söz verdiğimiz gibi kurum içinde asla partizanlık duygusunun olmadığı İstanbul'a da farklı bir demokrasi iklimini yaymak adına herkesi içine katan herkesin eleştirisiyle önerisiyle işbirliğini en üst seviyeye taşıyan bir dönemi başlatmak arzusundayız. Özellikle bu son geçirdiğimiz seçim açıkçası bize bunu gösterdi: Bu sadece bir yerel seçim olmaktan öte bir demokrasi tercihine dönüştü. Bu tercihin içinde de her siyasi partiye oy vereni yüzde yüz hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira bizim anlayışımızda bize oy vermeyenlerin oy  verenlerden önce var olma hakkını ve eşitlik süreçlerinde en öndeki sıralarda olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz ama şunu da belirteyim ki bize oy verenlerin içinde her siyasi görüş var. Dolayısıyla HDP'ye oy veren  vatandaşlarımızın ve ilçelerdeki görevli arkadaşlarımızın her gittiğim yerde bize olan teveccühleri, bize olan ilgileri, bize olan destekleri çok değerliydi. Dolayısıyla HDP'li vatandaşlarımıza olan teşekkürümü yineliyorum. HDP Eş Başkanlarımıza, yönetimine hem seçim öncesi hem de seçim sonrası ve bugünkü kabulleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

DEMİRTAŞ'A ZİYARET 

Bir gazetecinin " Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?" şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten -destekten ötürü ben teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için çok değerli. Bu bize çok da soruldu. Tutuklu ama niçin tutuklu? Herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Elbetteki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurul ve kurallar var. Bu bağlamda herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, ziyaretleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:40 Kaynak: DHA
Halkların Demokratik Partisi, Ekrem İmamoğlu, Esengül Demir, İstanbul, Güncel
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