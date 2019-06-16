Ekrem İmamoğlu: "(İBB'de verilerin kopyalanması) Bu bir veri yedekleme işlemidir.
1 saat önce
Ekrem İmamoğlu: "(İBB'de verilerin kopyalanması) Bu bir veri yedekleme işlemidir.
Ekrem İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:07 Kaynak: AA
: "(İBB'de verilerin kopyalanması) Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır ve yedeklenir."
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