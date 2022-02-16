Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Avcılar'daki temel atma törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul'un Avcılar ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ'nin atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatının temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin belediyenin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Bu şehre yakışmayan hiçbir görüntünün olmamasını arzu ettiklerini ifade eden İmamoğlu, "Çağdaş bir altyapıyı ortaya koymak ve bütün bu zorluklara rağmen bunu başarmak, bizim en önemli konularımızdan birisi. Burası İstanbul. Yani şu görüntüler, buradan dünyaya gösterilemez. İstanbul'un göbeğinde, daha dün Üsküdar'da ya da Sirkeci'de ya da Yenikapı'da ya da Bakırköy'de, Pendik'te, Kartal'da yaşanan o görüntüler, artık İstanbulluya yaşatılamaz. Dünyaya gösterilemez." dedi.

İmamoğlu, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nun bugün yapılacağını anımsatarak, "Meclisimizden bugün İstanbul halkı adına, yeni fiyat tarifesini ve yeni bütçeyi ve de bundan sonra tartışma olmaması adına, TEFE-ÜFE ayarlamasını tekrar sisteme getirilerek böylesi zaruri bir hizmetin, her gün zam vesaire gibi kavramlarla tartışılmaması noktasında kararın alınmasını bekliyorum." diye konuştu.