Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni yönetim kadrosunu tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "İBB yönetici atamalarında, liyakate önem veren, partizanlık yapmadan insanları kucaklayan, özellikle işinin ehli insanlara işi teslim etme anlayışıyla yol yürüme prensibini gerçekleştirdik" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst yönetimde görev alan yeni çalışma arkadaşlarını tanıtan bir toplantı düzenledi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ve İYİ Parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı tanıtım toplantısı Saraçhane'deki Başkanlık Binasında gerçekleşti.Yeni yapılan atamalara göre İBB'nin Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu. Genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Emir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin oldu. Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman başkan danışmanı görevine getirildi. İETT Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş'ye Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş'ye Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş'ye Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş'ye Ethem Pişkin, Enerji A.Ş'ye Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş'ye Salih Bekaroğlu, Hamidiye A.Ş ve Güven Su'ya Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş'ye Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş'ye Burak Sırali, İSPARK A.Ş'ye Murat Çakır, İSPER A.Ş'ye Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş'ye Mustafa Canlı, İstgüven'e Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş'ye Ziya Gökmen Togay, İsttelkom'a Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş'ye Ali Kurt, Kültür A.Ş'ye Serdal Taşkın, Medya A.Ş'ye İpek Elif Atayman, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>A.Ş'ye İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş'ye Sinem Dedetaş, UGETAM'a İbrahim Edin atandı.Tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, "21. yüzyıla yakışan ve bu çağın gereklerin yerine getiren, özellikle şehrimizde yaşayan çocuklarımızın gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yeşerten bir anlayışla bu kenti yönetmek. Yeni nesil bir siyaset anlayışıyla bu kentin yöneticiliğini yapmak, bu anlayışla bu kente hizmet etmek yerel demokrasiyi en üst seviyede tutarak yeni nesil yerel demokrasi anlayışıyla bu şehri yönetmek bizim esas bakışımız olacaktır. Prensiplerimizin başında bu kente özen göstermek ve bu şehirde yaşayan herkese saygı duyarak yöneticiliğini ortaya koymak geliyor. Bu kentin tarihine, maneviyatına, denizine, doğasına, havasına, suyuna, her dokusuna özen göstererek bu kentin yöneticisi olmak, bu kente zarar getirecek riskleri ortadan kaldıracak anlayışı bu şehirde hakim kılmak istiyoruz. İnsana saygı duyarak bu şehri yönetmek, önce insan diyerek hizmetlerinizi bu topluma servis edebilmek istiyoruz. Kişilere, kurumlara, özel seçilmiş derneklere, vakıflara değil, topluma, halka hizmet edebilmek. Halka hizmet ederken hiçbir ayrım yapmadan topluma hizmet edebilme karakterini en üst seviyede tutabilmek demektir. Bütün bu kavramlar bizim yol haritamızın ana prensipleri olacaktır" dedi.CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlerle ilgili sıraladığı 7 maddeden söz eden İmamoğlu, "Tümüyle aynı düşünceleri paylaşan ve bu düşüncelerle yola çıkan bir anlayışı temsil etmemiz bizi çok mutlu ediyor. Bu maddeler; 'Tüm hemşehrilerimize inanç ve kimlik ayrımı yapmaksızın eşit davranacağız' anlayışıdır. İkinci madde, 'Hizmeti belirli bir zümre için değil halk için yapacağız' anlayışıdır. Üçüncüsü, 'Dar gelirli mahallelerimize pozitif ayrımcılık yapacak, engelli ve dezavantajlı guruplara hak ettiği hizmeti mutlaka fazlasıyla ve yerinde vereceğiz' anlayışıdır. Dördüncüsü, 'Sosyal belediyecilik adına sağ elin verdiğini sol elin görmediği, yoksulluğun teşhir edilmediği' bir anlayış. Beşincisi, 'Her kuruşun hesabını veren, şeffaf denetimlerle millete sürekli yüzü dönük bir şekilde hizmet etme anlayışıdır. Çok önem verdiğimiz altıncı madde, 'Adil olmak'. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şehrin insanına her ortamda adil davranacak. Yedincisi, 'İBB yönetici atamalarında liyakate önem veren, partizanlık yapmadan insanları kucaklayan, özellikle işinin ehli insanlara işi teslim etme' anlayışıyla yol yürüme prensibi. Bu 7 madde açıkçası bugün yaptığımız hazırlığın da temel unsurlarını oluşturması, aynı paralelde yol yürüyor olmamız bizleri çok mutlu etmiştir" dedi.Mazbatayı aldığı günden beri 40 günü doldurduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, yapılan işlerin ve hazırlıkların en üst seviyede olduğunu dile getirdi. İBB'nin 85 bin çalışanına seslenen İmamoğlu, "Emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır anlayışını sürdüreceğiz" dedi.Yerel yönetimlerdeki 7 madde dışında yol arkadaşlarının nasıl olacağını ifade eden İmamoğlu, "Benim yol arkadaşım mutlaka ve mutlaka kibirden uzak olacak. Yani makamında dururken, sokakta çalışırken insanlarla buluşurken kibirden arınmış bütün tevazu duygusuyla bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğini farkında olduğunu gözleriyle davranışlarıyla hissettirmelidir. Bu çok önemli. Benim yol arkadaşım vatandaşın yapılacak bir işini kanunen hukuken hiç bekletmeden yerine getirmeli yapıp vatandaşa teslim etmeli. Eğer bir sorunu varsa hukuki engeli varsa o zaman da vatandaşa tüm açıklığı ile bu süreci izah etmeli niçin yapamadığını anlatmalı. Bu tüm anlamıyla şeffaflık anlayışıdır. Aynı şekilde biz bir takım olduğumuzu buraya gelen hiçbir arkadaşımız, benim eşim dostum akrabam değil buraya gelen her arkadaşım hayatında oluşturduğu becerileriyle bugün buradadır. Bize eşlik etmektedir" ifadelerini kullandı.Muazzam bir şekilde finans reformlarına ihtiyaç duyulduğunu aktaran İmamoğlu, "Önümüzdeki dönem sadece İstanbul'un değil Türkiye'mizin de finans noktasında, ekonomiyi iyi yönetme noktasında yenilikçi hamlelere ve bir kısım kalıcı, özellikle süreci değiştiren Türkiye'ye ders olan bir takım hamlelerle yolumuza devam etmeliyiz. İki karakter burada çok önemli israfa son veren anlayışla İBB'yi yönetmek zorundayız. İBB'yi yönetirken mutlaka ve mutlaka tasarruf etmeyi aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından yeni atanan isimleri tebrike ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL