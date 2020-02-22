Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi.

Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi.  2 gün sürecek kampta, durum değerlendirmesinde bulunularak, projeler ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca'da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak. Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun spor kıyafet giydiği görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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