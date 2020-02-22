Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca'da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak. Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun spor kıyafet giydiği görüldü.