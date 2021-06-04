Ekrem İmamoğlu, İBBSK sporcularıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü'nü ve Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek sporcularla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak İBB Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları ile kahvaltıda buluştu. Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te gerçekleştirilen etkinlikte İmamoğlu'na; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur ile İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Başkanvekili Şirin Mine Kılıç ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu eşlik etti. Kahvaltı öncesinde konuşan İmamoğlu, İBBSK olarak çok başarılı bir sporcu listesine sahip olduklarının belirterek, "Atletizmde, jimnastikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ata sporlarımızı yine bünyemizde en üst seviyeye taşımak niyetindeyiz. Günün sonunda, sporun her branşına ilgi duyan, katkı sunan ve gerçekten çok değerli işlere imza atan, bir nevi lokomotif olan, ama sahada çok konuşulan branşlarda değil de dünyada itibarı yüksek ama daha az konuşulan, hak ettiği yerde de olmayan branşlara özel bir alaka göstereceğiz. Siz, ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Her gün manşetlere düşen spor branşlarından daha önemli branşlar var. Onların da birçok sporcusu zaten aramızda" dedi.

"Olimpiyat, sporun taçlandığı yer"

Olimpiyat kavramının önemine değinen Ekrem İmamoğlu, "Gerçekten sporun taçlandığı yer olimpiyat. Olimpiyat, sadece bir branşta başarı elde etme meselesi değil. Aynı zamanda, onun bir ruhu var, toplum tarafından hissedilmesi var. Bu tarafından niye bahsediyorum? Çünkü, umut ederiz ki, en yakın zamanda olimpiyata bu kentte de ev sahipliği yaparız. Bütün dünyaya İstanbul'un da nasıl bir spor kenti olduğunu ve bütün halkıyla spora ne kadar yakın olduğunu hissettiririz. Bu da bizim, çok önemli bir hedefimiz ve detayımız. Çalışıyoruz buna. Ama biliyorum ki, tesis yapmakla da bu olmuyor. O kentin insanlarının da sportmen ruha sahip olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Spor Kurulu müjdesi

İBB bünyesinde 'Spor Kurulu' kurdukları bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Her konuda uzmanlaşmak ve bazı hususları kendi içinde bir mekanizmayla tartışmak adına, bazı kurullar oluşturuyoruz bünyemizde. Bunlardan biri de Spor Kurulu. Bu kurulda; kent sporunu, kent yaşamının içindeki sporun yerini tartıştığımız, olgunlaştırdığımız ve güçlendirdiğimiz bir çalışma modelini geliştiriyoruz. Bu yönüyle de çok yenilikçi bir adım olduğunu belirtmek isterim. Sporun o güzel yüzünü yansıtmanıza duyduğum gururu tekrar dile getireyim. Lütfen bunu yansıtmaya devam edin. Çünkü sporcular, aynı zamanda toplumun böyle önde duran yüzleridir. O bakımdan; tam da sporcunun 'zeki, çevik ve ahlaklısı' diye tarifleyen Atatürk'ün ifade ettiği biçimi muazzam bir tarif. Bu tarifle yolculuklarınızda hepinize başarılar diliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın, -ki 2021'de yapılıyor- uğur getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Keleş: "Türk sporuna ve İstanbul'a hizmet etmeye çalışıyoruz"

İmamoğlu'na daveti ve kendilerine sunduğu destekler nedeniyle teşekkürlerini sunan İBBSK Başkanı Fatih Keleş de, "Aramızda 20'nin üzerinde sporcumuz, 10'yakın hocamız var. Yakın zamanda Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve olimpiyata kota kazanan, olimpiyata gitme hakkı kazanan sporcularımız aramızda. Bu arkadaşlarımız, kulübümüzün temsilcileri. 2 bin 600'ün üzerinde lisanslı sporcumuz, 900'ün üzerinde lisans adayı sporcumuz, bu arkadaşlarımızla birlikte Türk sporuna, İstanbul şehrine hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Keleş'in ardından konuşan Aslanoğlu, davete katılan sporcuları ve çalıştırıcıları İmamoğlu'na tanıttı.

İmamoğlu, konuşmaların ardından getirilen doğum günü pastasını, olimpiyat sporcuları ile birlikte kesti. Pasta kesiminin ardından fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. - İSTANBUL