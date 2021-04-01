Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi

01.04.2021 10:41
Ekrem İmamoğlu ile babasının

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosya aslının, sanıklar hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar veren Yargıtay'dan döndüğünü belirtti.

Cumhuriyet savcısı, bozma ilamının mükerrer olarak yapılması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Söz alan sanıkların avukatı Ali Asker Kazak, Yargıtay'ın kendi verdiği kararı kaldırdığını, müvekkilleri hakkında beraat kararı kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

Sanıkların diğer avukatı Turan Taşkın da müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğini, ilk beraat kararının bu mahkeme tarafından verildiğini, bu kararı Yargıtay'ın bozduğunu, bozma kararını da kaldırıldığını ifade ederek, bu sebeplerden beraat kararının kesinleştiğini dile getirdi.

Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin, inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtiliyor.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydediliyor.

İddianamede, bu şekilde sanıkların yetkilisi oldukları şirketin faaliyeti kapsamında inşa edilen sitedeki villalar şikayetçilere satılırken, gerçekte ise kamuya ait alanın şikayetçiler tarafından satın alındığı aktarılan iddianamede, sanıkların, söz konusu şirketin internet sayfasında vaziyet planı yayımlamak ve sonrasında da bu alanın etrafını duvarla çevirip siteye dahilmiş görüntüsü oluşturmak suretiyle yaptıkları hileli davranışlarla şikayetçileri aldatıp zarara uğrattıkları, kendilerine ise yarar sağladıkları anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, Ekrem ve Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verilmişti.

Şikayetçilerin avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018'de eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozmuştu.

Dolandırıcılık, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika


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