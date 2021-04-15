Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı

15.04.2021 14:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandıkları davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayarak, bozma ilamının mükerrer olarak yapılması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanıkların avukatı Ali Asker Kazak, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle temyiz taleplerinin Yargıtay tarafından dikkate alınmayarak, dosyanın geri gönderildiğini belirterek, temyizden vazgeçilmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde ya da davanın reddi yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılmış ise de sanıklar hakkında bu suçtan ayrı ayrı davanın reddine ve Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin ilamının kesinleştirilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin, inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtilmişti.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, bu şekilde sanıkların yetkilisi oldukları şirketin faaliyeti kapsamında inşa edilen sitedeki villalar şikayetçilere satılırken, gerçekte ise kamuya ait alanın şikayetçiler tarafından satın alındığı aktarılan iddianamede, sanıkların, söz konusu şirketin internet sayfasında vaziyet planı yayımlamak ve sonrasında da bu alanın etrafını duvarla çevirip siteye dahilmiş görüntüsü oluşturmak suretiyle yaptıkları hileli davranışlarla şikayetçileri aldatıp zarara uğrattıkları, kendilerine ise yarar sağladıkları ifade edilmişti.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, Ekrem ve Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verilmişti. Şikayetçilerin avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018'de eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozmuştu.

Ekrem İmamoğlu ile babasının dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı

Dolandırıcılık, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık' iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler

Son Dakika Haberleri
14:17 Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!
14:13 Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı
14:09 Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu
14:04 Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
13:59 Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı
13:53 Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası
13:48 Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler
13:37 Yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı
13:33 Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!         
14:17
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak         
12:25
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek         
08:41
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 14:31:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei