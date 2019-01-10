Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:17 Kaynak: DHA
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