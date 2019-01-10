Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de
4 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:23 Kaynak: DHA
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