CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.





Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi