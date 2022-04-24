Ekrem İmamoğlu: "İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: "İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın"

24.04.2022 17:08

İstanbul’un simgelerinden birisi olan laleler, bahar ayının gelmesiyle bir kez daha açtı. Farklı türden toplam 7,5 milyon çiçeği, İstanbullularla buluşturan “Lale Bayramı” da başladı. Dört gün sürecek etkinlik dizisinin açılışını Emirgan Korusu’nda yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, lalelerin sunduğu görsel şölene İstanbulluları davet etti. Lalenin İstanbul’dan yolculuğuna atıf yapan İmamoğlu, “Umut ederim tarihte çiçekler göç etsin ama insanlar, mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul'un simgelerinden birisi olan laleler, bahar ayının gelmesiyle bir kez daha açtı. Farklı türden toplam 7,5 milyon çiçeği, İstanbullularla buluşturan "Lale Bayramı" da başladı. Dört gün sürecek etkinlik dizisinin açılışını Emirgan Korusu'nda yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, lalelerin sunduğu görsel şölene İstanbulluları davet etti. Lalenin İstanbul'dan yolculuğuna atıf yapan İmamoğlu, "Umut ederim tarihte çiçekler göç etsin ama insanlar, mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın" dedi.

İBB; lale, nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7,5 milyon çiçeği İstanbullularla buluşturdu. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Hidiv Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı olmak üzere beş farklı alanda laleler sergilenmeye başlandı. Göz alıcı renkleriyle ve güzelliğiyle İstanbul'un bir parçası olan lale, Emirgan Korusu'nda çeşitli motiflerle sunuluyor. Toplam 90 türden 3 milyon 150 bin soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu'nda, lale deresi, nazar boncuğu ve Türk bayrağı motifleriyle görsel bitki şöleni ziyaretçilerini bekliyor.

İBB'nin özel programlar hazırladığı Lale Bayramı'nın açılış konuşmasını Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde yaptı. Hollanda'nın lale ile özdeşleştiğini belirten konuk Başkonsolos, Emirgan'daki görsel şölen nedeniyle kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Lalelerin ülkesine tarihsel yolculuğunu anlatan Hollanda Başkonsolosu Uijterlinde, "Bu güzelliği size borçluyuz" dedi.

İstanbul'un simgesi lalenin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olduğunu vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Lalenin binlerce yıllık kocaman bir yolculuğu var. En doğudan en batıya kadar muazzam bir yolculuk. Tarihi yolculuğun bir simgesi. Umut ederim tarihte çiçekler göç etsin ama insanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın" diye konuştu.

"İSTANBUL'A VE DOĞAYA AŞIĞIYIM"

Anavatanı İstanbul olan, Hollandalı araştırmacılar tarafından yüzyıllar sonra bulunarak çoğaltılan "İstanbul Lalesi"nin dikimini Başkonsolos Uijterlinde ile birlikte yaptıklarını anımsatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün onun böylesine güzel renkleriyle açtığını hep birlikte gördük. Beraber fotoğrafımızı çektik. Bu etkinliğin daha da büyüyerek devam etmesi, toplumsal ve ülkeler arası kültürümüze katkı sunması amacıyla sadece laleyi tanıtmak ve burada onun görselliğini insanlarımıza buluşturmak değil, içine kültürü, sanatı, söyleşileri katarak büyütmeyi ve daha güzel bir noktaya taşımayı diliyorum. İstanbul'a ve doğaya aşığım. Bu tür etkinliklerin, bu tür ortamların insanlara çok iyi geleceğini, çok iyi hissettireceğini de biliyorum. Lale temalı etkinliklere verdikleri emek, sundukları katkı ve iş birliğinden dolayı Hollanda İstanbul Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyorum. Özel bir süreç oluştu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Ekrem İmamoğlu: İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın
Ekrem İmamoğlu: İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın
Ekrem İmamoğlu: İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın
Ekrem İmamoğlu: İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mülteci, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'İnsanlar Mülteci Olup Vatanlarından Göç Etmek Zorunda Kalmasın' - Son Dakika


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