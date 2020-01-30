Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldi
20 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum
'dan İstanbul
'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.
- İstanbul
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