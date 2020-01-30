Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldi

20 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'a geldi, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.


- İstanbul
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
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