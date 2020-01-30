Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi - Son Dakika
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Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi

6 saat önce

Enver ALAS İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.

Enver ALAS İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.

Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
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