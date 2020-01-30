Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi - Son Dakika

Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi
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Enver ALAS İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
Enver ALAS İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.
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