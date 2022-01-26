Üye Girişi
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık

26.01.2022 14:15

AKOM'da İstanbul'un son durumu hakkında bilgiler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının etkili olduğu pazartesi gününden itibaren İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalanlara ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Bu konuya ilgisiz kalmadıklarını belirten İmamoğlu, "Gıda, barınma, nakil ihtiyaçları konusunda ne yapabiliriz diye aradık. 'Size ihtiyacımız yok' cevabı alındığı için biz sadece bekledik" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GIDA, BARINMA, NAKİL İHTİYAÇLARI KONUSUNDA NE YAPABİLİRİZ DİYE ARADIK"

Basın mensuplarının kar yağışının etkili olduğu pazartesi gününden itibaren binlerce yolcunun 3 gece mahsur kaldığı İstanbul Havalimanı ile ilgi sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Orada binlerce insan mağdur kaldı. Biz ilgisiz kalmadık. Burada da hassas davrandık. Gıda, barınma, nakil ihtiyaçları konusunda ne yapabiliriz diye aradık. 'Size ihtiyacımız yok' cevabı alındığı için biz sadece bekledik. Talihsiz görüntülerdi" dedi.

İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etti;

"Gerçek meseleler bunlar. Vatandaşımızın bilmesi gereken acı meseleler de bunlar. Biz Atatürk Havalimanı'nın heba olmasını istemeyen, orada kontağını kapattığınız andan itibaren 4 milyon euroluk bir yatırımı çöpe atmış oluyorsunuz.

"BİZ DEDİK Kİ ATATÜRK HAVALİMANI YAŞASIN"

Uzmanların söylediği Atatürk Havalimanı kullanılmalı. Üçüncü havalimanının nereye yapılması gerektiğini tartışacak değilim. Önerimiz şuydu. Yeni havalimanının sözleşmesi gereği yapılacak ilave pistler, ilave terminaller var. Biz dedik ki Atatürk Havalimanı yaşasın.

"5 YILDIZLI OTELLER YAPILDI, KAÇ TANESİ DOLU ŞU AN?"

Atatürk Havalimanı var diye oraya metro, marmaray, 5 yıldızlı oteller yapıldı. O otellerin kaç tanesi dolu şu an? Yazık değil mi? Biz bu kadar zengin miyiz paramızı heba edecek kadar.

"BİZ HALA YENİ HAVALİMANI İÇİN MİLYARLARCA LİRA PARA HARCIYORUZ"

Günün sonunda yeni havalimanının kritik hava akışlarında riskli bir alan olduğu, yeterince test edilmediği söyleniyordu. İstanbul Havalimanı açıldı, toplu taşıması yok. Tek bağlantısı kara yolu. Yeni havalimanı yapmanın bu maliyetleri var. Biz hala yeni havalimanı için milyarlarca lira para harcıyoruz."

YORUMLAR
500

İstanbul Havalimanı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, 'İhtiyacımız yok' cevabını aldık - Son Dakika


İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu         
14:12
ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı         
14:07
Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
14:02
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29

Son Dakika Haberleri
14:15 Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
14:11 Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor
14:07 ABD'de 2 yaşındaki çocuk, annesinin telefonundan 25 bin liralık sandalye alışverişi yaptı
14:05 Ezgi Mola, aynı reklamda oynadığı müzisyen tarafından 6 yıldır tehdit ediliyormuş
14:02 Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan araç sahiplerine acil çağrı: Yol kenarına terk edilen araçlarınızı alın, yoksa çekeceğiz
14:01 Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 14:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement