Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un Sporun Her Anlamda İyileştirici Gücüyle Buluşmasını Çok İstiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilk atletizm pisti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete açıldı. İmamoğlu "Sadece ülkemize değil, tüm dünyaya etki eden İstanbul gibi dev bir metropolün, sporun her anlamda iyileştirici gücüyle buluşmasını çok istiyoruz. Daha sağlıklı ve geleceğe daha mutlu bakan bir kent yaratmanın yolu kesinlikle spordan geçiyor" dedi. Engin Altay ise "Türkiye'nin gençleri, Türkiye'den umudunu kesmemelidir. Türkiye'den başka ülkelerde yaşam aramamalıdır. Bizlere ve Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin. Güzel bir gelecek Türk gençliğini bekliyor" diye konuştu.

İBB'nin ilk atletizm pisti, Ekrem İmamoğlu ve Engin Altay'ın katıldığı törenle bugün Maltepe'de açıldı. İmamoğlu, tören öncesinde, tribünleri dolduran vatandaşları ve sporcuları eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte selamladı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu çifti, sporcularla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, Maltepe Atletizm Pisti Tesisi açılışı için konuşma yapacağı platforma koşarak çıktı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"19 MAYIS'I SİZLERLE KUTLAMAK DEĞERLİ: Bugün, ulusal tarihimizin en önemli olaylarından birinin, Kurtuluş Savaşı yolculuğunun başlangıç yıl dönümünde bir aradayız. Bugün, milletimizin varlık-yokluğuyla ilgili gelmiş geçmiş en önemli mücadelelerinden birinin ateşinin yakıldığı gün. Yani bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs günü Samsun'a çıktığı gün. Bu, 19 Mayıs 1919 ruhunun 103'üncü yıl dönümü. Aziz Atatürk'ün hepimize armağan ettiği bu güzel bayramı sizlerle beraber kutlamak çok değerli… 19 Mayıs, bu ülkenin gençliğine, geleceğine emanet edilmiş bir bayramdır. 19 Mayıs, başka bir örneği olmayan bir bayramdır. Dolayısıyla bu kutlamanın, bu coşkunun daha farklı bir biçimde olmasını temenni ediyorum."

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'ne atıfta bulunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"BU, 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'DIR. MİLLETE ARMAĞAN EDİLMİŞTİR: Yaklaşık 11 yıl önce, 19 Mayıs'ı kutlamanın sanki bir Gençlik Spor Müdürlüğü'nün kutlaması gibi ya da 23 Nisan'ı sanki bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kutlaması gibi bir tebliğ yayınlandı. O günden bugüne neler geçti? Bu ülkede ne yazık ki darbe girişimi oldu, şu oldu, bu oldu. Bunu bir türlü değiştirmeye niyet etmiyorlar. Yanlıştır. Bu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Millete armağan edilmiştir. Çocuklarımıza, gençlerimize armağan edilmiştir; Gençlik Spor Müdürlüğü'ne değil, Allah aşkına. O da bir parçasıdır ama ona değil. Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi gerekmektedir. Gençlerin olduğu yerde her zaman umut vardır. Gençliğe armağan edilmiştir, çünkü gençlik bu milletin geleceğidir, umududur var olma garantisidir.

HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIZ: Özellikle gençlerimizin, bu topraklardan ümidini kesen bir gençlik değil, yarınlara çok daha iyi koşullarda hazırlanan bir gençlik olmasını istiyoruz. İstanbul'da benim en büyük projem, bu şehrin çocuklar ve gençlerine olan hizmetlerdir. Bu milletin evlatlarının fikren, bedenen, ruhen gelişmesi için her alanda fırsatlar yaratmak adına ekibimle birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin hizmet alanları içerisinde, belki de beni en çok motive eden alanlardan biri de işte tam da bu çocuklar ve gençlerle ilgili alanlar. Tam bir seferberlik inancıyla, ruhuyla vatandaşlarımıza hizmet etmek, çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açan güzel hizmetleri sunmak, en asli ve en ulvi görevimdir.

İSTANBUL'UN SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BULUŞMASINI İSTİYORUZ: Bu milletin evlatlarına adil ve eşit bir biçimde kaynaklarını kullandıran bir belediye olmak istiyoruz. Okul öncesi kreşler, tarihinde ilk kez yurtları olan bir belediye, 'Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'ndan tutun da bu şehrin tarihinde ilk kez atılmış adımları atmaya devam ediyoruz. 16 milyonun etkin bir biçimde spor yapması da hedeflerimiz arasında. Sadece ülkemize değil, tüm dünyaya etki eden İstanbul gibi dev bir metropolün, sporun her anlamda iyileştirici gücüyle buluşmasını çok istiyoruz. Daha sağlıklı ve geleceğe daha mutlu bakan bir kent yaratmanın yolu kesinlikle spordan geçiyor.

2036 OLİMPİYATLARINI İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ: Çocukluk dönemlerinde beden öğretmenimin yönlendirmesiyle atletizme başladım. 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a kazandırmak için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin her köşesinde spor yapılmasıyla beraber, 2036 yolculuğunun kuvvetli olacağının farkındayız. Spora ilgi çoğaldıkça sağlıklı, mutlu, geleceğe çok daha umutlu bakan bir İstanbul haline geleceğiz. Bu yüzden halkımızın spor imkanlarına çok daha kolay erişimi için projeler üretiyoruz ve hizmete açıyoruz. İstanbul'u spor yapan, spora ilgi duyan, müsabakaları heyecanla takip eden ve sağlıklı insanların yaşadığı olimpik bir kent haline getireceğiz. Açılışını yaptığımız Maltepe Atletizm Pisti de bu vizyon kapsamına giriyor. Maltepe Atletizm Pisti, bizim seçim döneminde insanlarımıza söz verdiğimiz en önemli vaatlerimizden biriydi. Bugün olduğu gibi her geçen gün bu anlamda sözlerimizi tutuyor ve bunları teker teker yerine getiriyor, İstanbul'a kazandırıyoruz.

AVRUPA YAKASINA DA BENZER BİR TESİS KAZANDIRILACAK: Avrupa yakasında da benzer bir tesisi İstanbul'a kazandırmak için söz veriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, belediyemizin ve bütün kurumlarımızın, şehrimizin her tarafındaki spor tesislerimize getirin. Özellikle Spor İstanbul'un çeşitli branşlardaki etkinliklerine kaydettirin. Onların sporcu disipliniyle yetişmelerine imkan sağlayın. Onların sporu öğrenmesini ve bir yaşam tarzı haline getirmesini sağlayın. Spor sayesinde hem sağlıklı bir yaşam sürdürecek hem de programlı yaşamayı öğrendikleri için derslerinde, eğitimlerinde ve hayatlarında çok başarılı olacaklar."

MİLLETİN SESİ MİTİNGİNE DAVET

Vatandaşları, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı'nda yapacağı 'Milletin Sesi' mitingine davet eden İmamoğlu, "Genel Başkan'ımız Maltepe'de olacak. Özelikle siyaset üstü bir buluşmada, milletini dinleyen ve milletimizle beraber düşünen ve tam da Gençlik ve Spor Bayramı'nda, gençlerimizin bu topraklara umudunu bağladığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı, gençlerimizin 'Liyakatle ben çalışırsam olur, eğitimimi iyi alırsam olur ve dayıya, halaya, amcaya ihtiyacım yok, bir tanıyana ihtiyacım yok, istediğim işe kendi başarıma girerim' diyebilecekleri günlere kavuşmak istiyoruz. 'Bugünlere ben de kavuşmak istiyorum. Ben de sesimi duyurmak istiyorum. Ben de sesim orada daha yüksek çıksın istiyorum' diyenler varsa, 'Hak, hukuk, adalet istiyoruz' diyenler varsa -ki var, biliyorum- bütün İstanbulluları 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18: 00'de Maltepe'ye bekliyoruz" dedi.

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

ENERJİMİZİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU BİR DÖNEM YAŞIYORUZ: Yola çıktığımız ilk andan itibaren, enerjimizin çok yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Her ne koşulda olursa olsun, her geçen gün enerjimizi daha yükseğe taşıyoruz. Çünkü genç bir ülkenin fertleriyiz. Genç bir İstanbul'un belediye başkanıyım. Bu kentin yaş ortalaması 32. Dolayısıyla ben de İstanbul'un yaş ortalamasında kendini hisseden bir belediye başkanı olarak, her zaman o gençliğin enerjisiyle sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

ALTAY: İMAMOĞLU YÜZÜMÜZÜ AK ETTİ

Engin Altay da konuşmasında şunları söyledi:

"Çocukların ve gençlerin Ekrem Abi'sine bu güzel tesis ve bundan sonra çocuklar ve gençler için, İstanbul için yapacaklar için şimdiden peşinen çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasın, yüzümüzü ak etti. İstanbullulara karşı mahcup değiliz. Başımız dik, alnımız açık. Atletizm pistini açıyoruz. Kendisi de ilkokulda atletizmle spora başlamış. 100 metre koşunun bir performansı vardır, maratonun bir hızı ve performansı vardı. Çok şükür kıymetli kardeşim, 100 metre hızıyla maraton koşuyor İstanbul için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, 103 yıl önce bugün, Samsun rıhtımına bir gemi yanaştı. Bir mavi gözlü dev limana indi, rıhtıma indi. Tehditlere boyun eğmedi, idam fermanına meydan okudu. 'Katli vacip' fetvalarına meydan okudu. Suikastlara meydan okudu. Bir adım geri atmadı. Eğilmedi, bükülmedi ve Samsun'dan İzmir'e, O da bir büyük maratonu koştu ve bize bu Cumhuriyet'i armağan etti. ve size emanet etti. Türkiye'nin gençleri, Türkiye'den umudunu kesmemelidir. Türkiye'den başka ülkelerde yaşam aramamalıdır. Bizlere ve Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenin. Güzel bir gelecek Türk gençliğini bekliyor. Bayramınız kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun."

İLK YARIŞI İPEK MERMİ KAZANDI

Tesisin açılışı, Altay, İmamoğlu çifti, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve çok sayıda sporcu tarafından kesilen kurdele ile yapıldı. İmamoğlu çifti, pistte yapılan ilk yarış olan '60 metre kızlar' yarışını başlattı. Yarışı, 9: 44'lük performansıyla 2013 doğumlu İpek Mermi kazandı.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

İBB tarihinde bir ilk olan uluslararası standartlara sahip Maltepe Atletizm Pisti, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ile Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle inşa edildi. Böylece İstanbul'da uluslararası düzeydeki atletizm pisti sayısı, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'na ek olarak üçe çıktı. Tesis, yeşil alan ve sportif alanlarla birlikte, kıyıdaki diğer rekreasyon alanlarıyla bütünlük oluşturacak şekilde tasarlandı. 7 yaş ve üzeri sporcuların antrenmanlarını yapılabileceği, yarışlarını gerçekleştireceği tesisten vatandaşlar da yararlanabilecek. 07: 00-23: 00 saatleri arasında hizmet verecek tesis, 29 bin metrekare alan üzerine kurulu. Uluslararası düzeyde olan atletizm pisti, 980 kişilik seyirci, 110 kişilik protokol ve 31 kişilik basın olmak üzere toplam bin 121 kişi kapasiteli tribüne sahip. Tesiste 6 idari ofis, 5 soyunma odası, 2 hakem odası, masaj odası, kondisyon odası, sağlık odası, doping kontrol odası, ödül töreni bekleme alanı, 2 dinlenme odası ve depo alanları mevcut. 8 kulvarlı atletizm pistinde 100 metre start alanı, çekiç ve disk atma kafesi, uzun ve üç adım atlama alanı, sırıkla yüksek atlama alanı, yüksek atlama alanı, cirit atma alanı ve gülle atma alanı bulunuyor.