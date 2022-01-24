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Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir

24.01.2022 11:25
Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışlarına karşı uyararak "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir." dedi.

Cuma gününden itibaren şiddetli şekilde devam eden kar yağışına karşı bir uyarı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldi.

"BU HAFTA BOYUNCA SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarını denetleyip son durum ile ilgili açıklama yaptı. Cuma gününden beri kar yağışını takip ettiklerini dile getiren İmamoğlu "Bu yıl karın çok enteresan bir seyri var. Bir bölgeye birden kar yağıyor. Bir anda yoğun bir kalınlık oluşabiliyor. Kırsalda 25 santim ve üzerine çıktığı gözleniyor. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgası devam edecek" dedi.

"BİZLER 7/24 ONLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini uyarısında bulunan İmamoğlu "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadartrafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklıko yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24onların yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir - Son Dakika
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