Ekrem İmamoğlu kalabalıkta kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Yenikapı'da "Çocuk Karnavalı" düzenledi. Sabah 10'da başlayarak gün boyu devam eden etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulundu.

KAYBOLAN ÇOCUĞU SAHNEYE ALDI

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada kalabalıkta annesini kaybeden bir çocuk sahneye çıkartıldı. İmamoğlu tarafından ismi sorulan çocuk "Buğra" yanıtı verdi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Buğra kaybolduğunu düşünüyor. Kaybolmadı, sadece Ekrem Amcasını buldu" diyerek Buğra'nın anne ve babasına gelmesi çağrıda bulundu.

ANNESİYLE İLE BULUŞTURDU

Daha sonra Buğra'yı sahne arkasında annesiyle buluşturan İmamoğlu, alandan ayrılışı sırasında da vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

"PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VAR"

Etkinlikte yaptığı konuşmasında ise İmamoğlu, "Ülkemizin geleceği çok aydınlık. Çünkü pırıl pırıl çocuklarımız var, gençlerimiz var. Sadece biz, onlara güzel bir zemin hazırlayalım. Göreceksiniz onlar, ülkemizi çok daha iyi yerlere çıkaracaklar. İnşallah hep birlikte nice bayramlara dileğimle, bize hem bu bayramı hem bu güzel Cumhuriyet'i hem bu güzel devleti, bu güzel toprakları emanet eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarına, milletimizin bütün geçmişinde var olan şehitlerimize, gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.