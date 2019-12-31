Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.View on euronews

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İGA: Olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok