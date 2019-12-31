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Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:18
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