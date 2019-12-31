Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika Dünya

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.View on euronews

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

Çevresel Etki Değerlendirme, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:18 
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