Ekrem İmamoğlu, Kartal'da Vatandaşlara Hitap Etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçersiz oyların sayımının yüzde 95'lere kadar bittiğini belirterek, "15 bin 500 civarında bir fark var. Neymiş efendim, 15 bin oyla kazanılan, bu küçük fark dedikleri seçimi şaibeli olarak tanımlamaya çalışıyorlar, başvuru yapıyorlar.

İmamoğlu, Kartal Belediyesi'ni ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara hitap etti.



Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'i tebrik etmeye geldiğini dile getiren İmamoğlu, "Ama görüyorum ki siz de beni tebrik etmeye gelmişsiniz." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, yönettiği 12 seçimde tek bir oya dahi sıkıntı gelmemesi adına partililerle her zaman özveriyle çalıştığını belirterek, vatandaşlara verdiği "Göreceksiniz bu kardeşiniz bir tek oya bile bu şehirde sıkıntı getirmeyecek." sözünü tuttuğunu dile getirdi.



Emeği geçen CHP'lilere, İYİ Parti'ye, bütün siyasi parti temsilcilerine, süreci yönettikten sonra katkı sunan İstanbul gönüllülerine vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ve CHP'nin iyi kurgulanan sistemiyle seçim süreci takip ettiklerini söyledi.



İmamoğlu, kurdukları üçüncü bir sistemle de süreci kontrol altına aldıklarını vurgulayarak, "Ne yazık ki adaylarını da aldattıkları o gecede 3 bin oyla kazandık açıklamasını yapan siyasi temsilcilerinden sonra çıkıp 'Ben kazandım' diye kendini alkışlatması, belki de hayatının en kötü deneyimi olmuştur. Ben onun yerinde olmak istemezdim." diye konuştu.



YSK'nın 24 bin oyla kendisinin kazandığını sayfasında göstermesinin ardından maddi hataların düzeltilmesiyle farkın 21 binlere indiğini belirten İmamoğlu, 4 bin oyun kendi partisine, yaklaşık 11 bin oyun da AK Parti'ye maddi hataların düzeltilmesiyle yazıldığını dile getirdi.



İmamoğlu, sonrasında da geçersiz oyların sayımına geçildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Şu anda yüzde 95'lere kadar bitti. 15 bin 500 civarında bir fark var. Neymiş efendim, 15 bin oyla kazanılan, bu küçük fark dedikleri seçimi şaibeli olarak tanımlamaya çalışıyorlar, başvuru yapıyorlar. 3 bin oyla kazandığınızı topluma açıklamaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum hallerinize. Size siyasi deneyimi yüksek olan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sözünü hatırlatayım. Bir oyla bile seçim kazanılır. 15 bin oyu küçümseyenler 16 milyon insanın iradesini küçümsüyorlar. 15 bin oyu küçümseyenler AK Partili hemşehrilerimin de oylarını küçümsüyorlar. Bence AK Partili dostlarımın da ruhunu incitiyorlar, kalplerini kırıyorlar."



- "İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum"



İmamoğlu, "Ben Ekrem İmamoğlu olarak, kollarımı açtım, tüm maneviyatınızla, tüm ahlakınızla, tüm değerlerinizle sizi kucaklamaya hazır olduğumu bütün AK Partili hemşehrilerime duyuruyorum." dedi.



Seçim çalışması sırasında yaptığı konuşmalarda insan ayırt etmeyeceğini söylediğini dile getiren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Hatta benim partime üye olan insanlara söyledim, bana sakın kızmayın, hatta gurur duyun. Onlar da beni alkışladılar. Ben, herkesi kucaklamaya geliyorum dedim. 31 Mart'ta kucaklama cümlesi yüreğimde yerleşmişti ama şu an var ya İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum. Barış için özgür düşünce için özgürlük için ahlak için vicdan için normalleşmek için Allah aşkına germeyin bu toplumu. Biz, kimilerinin aklından geçen bazı kötü düşüncelerden vallahi anlamayız. Sandıkta ne yapılırmış, ne yapılmazmış vallahi bilmeyiz. Oy atılan ve sayılan oylara bakarız. Aklı başka işlerde olan insanların aklına akıl, sır ermez. Benim aklımda hiç öyle bir şey olmadı, geçmedi. Ben bilmem hile hurda, vallahi anlamam."



"Aklından hileyi geçiren kişiler, her türlü manevrayı bulmak için çaba gösterir"



Kalecilik yaparken gol yediğinde hakem golü vermemişse, "gol yedim" diyen bir kalecilik yaptığını anlatan İmamoğlu, "Dürüstlük kadar güzel bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim; aklından hileyi, hurdayı geçiren kişiler, her türlü manevrayı bulmak için çaba gösterirler ama bu sefer, bu toplum bunu kabul etmeyecek. Şu anda ben burada İstanbul ittifakını görüyorum. Şu anda buraya gelen herkes İstanbul ittifakını yani siyasi anlayışı ne olursa olsun bu şehrin vicdanını, maneviyatını, tarihini, doğasını korumak isteyen, insanca yaşamak isteyen ve insanca yaşadığı bu kentte mutlu ve huzurlu olmak isteyen insanları görüyorum." ifadelerini kullandı.



Ekrem İmamoğlu, kimseyi sınıflandırmadıklarını belirterek, "Ne diyoruz burada CHP'li, İYİ Partili, AK Partili, Saadet Partili, HDP'li, MHP'li herkes var." dedi.



"Bu mesele, Ekrem İmamoğlu meselesi değildir"



İmamoğlu, buradan sesini duyurmak istediğini belirterek, medyanın insanların bilgi alma haklarını korumak zorunda olduğunu söyledi.





Bazı medya kanallarının bir kenara koyduğunu anlatan İmamoğlu, "Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu asil mücadelelerle bugüne getirip taşıdıkları soyadları ile Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptıkları medya kanallarında sesimin kısılmasını onlar adına değil, geçmişleri adına, babaları, anneleri adına bu ülkeye hizmet etmiş o insanlar adına üzüntüyle takip ediyorum." dedi.





İmamoğlu, rakiplerinin adına on kişinin konuştuğunu ve her birinin naklen verildiğini ifade ederek, "Benim de onlara cevabım var beni niye göstermiyorsun? Ben basın açıklaması yapıyorum. Rakibin adına konuşanların cevabı yayınlanıyor ama benim açıklamam yayınlanmıyor. Benim söylediğimi toplum bilmezse, insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilirsin, böyle adalet olur mu?" diye konuştu.



Eleştirdiği medya kuruluşlarının isimlerini sayarak bunları takip ettiğini aktaran İmamoğlu, "Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim ama saygı duyduğum için bunu söylemek zorundayım." ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, aklıselim insanları göreve ve sürece davet ettiğini belirterek, "Bu mesele, Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Bu mesele, memleket meselesidir. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin. Bizi bir seçimden dolayı demokrasi mücadelesinde mahcup etmeyin. " dedi.





Özellikle çocukların, gençlerin iyi eğitim aldıkları, kadınların hayatın her alanında var oldukları bir süreci bu şehre yaşatmaya geldiğini anlatan İmamoğlu, şu anda bile bu şehrin damarlarında, mutluluk, huzur ve keyif aktığını söyledi.

