Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası'nda İlk Tabldotları Dağıttı: "Temel Çözüm İyi Bir Ekonomi Yönetimiyle Mümkün"

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve öğrenim gördüğü Çapa'da ilk 'Kent Lokantası'nı açtı. İlk tabldotları dağıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz, geliri olmadığı için okula aç gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamazsın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün" dedi.

İBB, tarihindeki ilk 'Kent Lokantası'nı, bugün Çapa'da açtı. Beyaz önlük giyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın ilk müşterileri öğrencilere servisi kendi elleriyle yaptı.

29 TL'den satılacak 4 çeşit yemeği öğrencilere servis eden İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de yemek tezgahı arkasında, Kent Lokantası çalışanlarının arasında yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"KENT LOKANTALARI SEÇİM VAATLERİ ARASINADAYDI: Kent lokantalarımız, aslında seçim döneminde de üstünde konuştuğumuz ve bugün de gündemde olan ve İstanbul'un ihtiyacı olduğu noktasında ne yazık ki emin olduğumuz bir hat. Burada şöyle davranıyoruz; öncelikle sosyal tesislerin ana üretim yerinde tüm hijyen kurallarına uygun üretim yapılan üç çeşit yemekten, bir de tabii salatasını ya da haydarisini sayarsak dört çeşitten oluşan bir menüyü sunuyoruz. Tabldot şeklinde, bu gördüğünüz biçimde servisler yapılacak lokantalarımızda. Şu anda bu gördüğünüz sistemle 29 lira fiyatla çıkıyoruz. Dediğim gibi, şehrimizin özellikle öğrencilerin çok olduğu, emek yoğun ve özellikle ücret olarak da düşük ücretli çalışılan alanlarda Kent Lokantası açmaya dönük hamlelerimiz devam edecek.

TEMEL AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENİLİR, HİJYENİK VE UCUZ GIDAYA ERİŞEBİLMELERİNİ SAĞLAMAK: Burada temel amacımız, gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, az önce dediğim gibi, çalışan işçiler var. Özellikle işte İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi böyle sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz. Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle aslında eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla çok yoğun olduğu bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli ve çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Az önce söylediğim gibi menümüz 29 lira. Bir güzel tarafı, çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz ve onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları, bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. ve onlara da başarılar diliyorum.

HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ OKULA AÇ GİTMESİN İSTİYORUZ: Her yerde söylüyorum. Tabii ki biz, her zaman halkımızın en ihtiyaç duyduğu anda yanındayız, yanında olmaya çalışıyoruz, gayret edeceğiz. Ama bu kadar ekonominin insanları zorladığı anların, yoksulluğun işsizliğin çok konuşulduğu süreçlerin de bir an önce sona ermesini ve bitmesini istiyoruz. Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz, geliri olmadığı için aç okula gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamasın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün. Ama biz, şu anda bir yarayı belki iyileştiremiyoruz ama pansuman etmek, hayatın sürdürülebilirliğini sağlama noktasında dediğim gibi çocuklarımızın, gençlerimiz, özellikle düşük ücretli çalışan emekçilerimize yakın noktalarda bu tür alanlarımızı, kent lokantalarımızı açarak onlara hijyenik, kaliteli, aynı zamanda fiyatı uygun bir yemek erişimini sağlamış olacağız.

İKİNCİ LOKANTA YAKINDA BAĞCILAR'DA: İlk lokantamız hayırlı olsun, ikincisi Bağcılar'da hazır. Her şeyi toparlandı, şu anda çalışanıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. ve ondan sonra Bağcılar şubesini de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımız sürüyor, sürecek. Özellikle eylül ayında, okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, ekim ayında daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşerilerimize, halkımıza duyuruyoruz."

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da yine yemek tezgahın arkasında yanıtladı.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Belediyenin işi lokanta açmak değil, bölgedeki esnaf bundan olumsuz etkilenir, haksız rekabet oluşur" şeklinde eleştiriler olduğu yönündeki sözlerine şu karşılığı verdi:

"Hayır, öyle bir sorun yok. Çünkü neticede burayı tercih edecek olan insanlar, bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben, hatta şöyle söyleyeyim: Yarınlarda -henüz açıklamadık ama- bazı iyi kalpli insanlarımızın burada bazı öğrencilerimize destek sağlamalarını sağlayıcı imkanları da düşünüyoruz. Yani belki de burada gelip yemeğini yiyecek gençlerimize, haberi olmadan, o gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. Bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz, insanlarımıza güvenelim. Ben, lokantacılık yaptım. Ayıptır söylemesi, 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır; böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Bizim burada sunduğumuz şey belli. Üç çeşit, dört çeşit menüyle beraber çocuklarımıza, gençlerimize ve ihtiyacı olan insanlara 29 liraya bir yemek sunuyoruz. Buraya gelenlerin de ihtiyacı olduğu için geldiğini bilmemiz gerekir. Biz, o anlamda vatandaşımıza güveniyoruz."

"ONLAR FAALİYETLERİNİ GİTSİNLER KENDİ İMKANLARIYLA YAPSINLAR"

İBB Başkanı İmamoğlu, Kent Lokantası'nın açıldığı mekanın daha önce bir vakıf tarafından kullanıldığını hatırlatan gazetecinin "Vakıfların kullanımındaki alanlar dönüşmeye devam edecek mi" yönündeki sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Biz, kamu yararına olan bütün işlere talibiz. Kimiz biz? 16 milyonun sahibi olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Vakıf deyince, bütün vakıfları zan altında bırakma niyetinde değilim. Ama ne yazık ki toplum tarafından güven duyulmayan, bir aileyi, salt başka kavramları, siyaseti, politikayı hatırlatan ve de özellikle de bundan da geri durmayan… Yani öyle vakıflar var ki bugün siyasi parti adına ya da iktidar adına en derin mesajları vermekten geri durmayan vakıflar var. Onlar, faaliyetlerini gitsinler kendi imkanlarıyla yapsınlar. Ama burası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet noktası. 16 milyon insana ait. Bu bağlamda, yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla -ne yazık ki bazen toplumu bölen- bu tür kurumlara dönük, eğer İBB'nin kullanılan bir yerleri varsa geri alacağız. Almak için mücadele edeceğiz. Oraları dönüştüreceğiz. Bunun adı yurttur; bizim yurdumuz olsun. Bunun adı lokantadır; bizim lokantamız az. Bunun adı başka bir şeydir; bizim olsun. Biz kimiz? 16 milyon İstanbullu. Onun adına bu kavramları üretiyoruz. Hem de beraber üretiyoruz. Bizim insanımızla üretiyoruz. Bizim insanlarımıza sunuyoruz."

ÖĞRENCİLERDEN İMAMOĞLU'NA 'KENT LOKANTASI' TEŞEKKÜRÜ

Daha sonra tezgahın önüne geçen İmamoğlu, kendi tabldotunu alıp CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile birlikte öğrencilerin arasına oturdu. İmamoğlu, beraberindeki heyet ve öğrenciler arasında renkli sohbetler yaşandı. Öğrenciler, Kent Lokantası projesinin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek İmamoğlu'na teşekkür ettiler.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN OLACAK

Kent Lokantaları'nda, İBB güvencesiyle vatandaşlara ucuz, sağlıklı ve kaliteli yemekler sunulacak. Öğrenciler, asgari ücretle çalışan işçiler ve tüm İstanbullular, uygun fiyatlarla lokanta hizmeti alacak. Kent Lokantaları'nda kadınlar istihdam edilecek. Çapa Kent Lokantası'nın 10 kişilik çalışan kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. 12: 00-20: 00 arası hizmet verecek lokantada, günde 500 kişi yemek yiyebilecek. Kent Lokantası'nın ikincisi, çok yakında Bağcılar Meydanı'nda hizmete girecek.

Kent Lokantası'nda fiyatlar ise şöyle:

Dört çeşit yemek (çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su): 29 TL

Meşrubat: 5,5 TL

Tatlı: 7 TL

Su: 1 TL