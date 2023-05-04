Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gizli gizli dinlediğini zannederek, ona çok benzeyen bir adamı sahneye çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen miting sırasında ilginç bir an yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NA BENZEYEN KİŞİYİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Konuşmasını yaptığı sırada Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzettiği bir kişiyi de sahneye çağıran İmamoğlu, "Bir genel başkan da burada var vallahi. Çıkartacağım buraya. 13. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim" diyerek espri yaptı.

"BEN KORKTUM AÇIK SÖYLEYEYİM"

Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken şahsın sahneye çıkışının ardından İmamoğlu, "Ben valla seyircilerin arasında beyefendiyi görünce korktum. Dedim Ordu'dan ne zaman kalktı geldi buraya? Ben korktum açık söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bu yüzle millet sizi sevgiye boğar haberin olsun." dedi.