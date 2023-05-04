Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gizli gizli dinlediğini zannederek, ona çok benzeyen bir adamı sahneye çıkardı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gizli gizli dinlediğini zannederek, ona çok benzeyen bir adamı sahneye çıkardı

04.05.2023 11:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gebze mitinginde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen bir vatandaşı seyircilerin arasında görüp sahneye davet etti. İmamoğlu, "Ben valla seyircilerin arasında beyefendiyi görünce korktum. 13. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen miting sırasında ilginç bir an yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NA BENZEYEN KİŞİYİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Konuşmasını yaptığı sırada Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzettiği bir kişiyi de sahneye çağıran İmamoğlu, "Bir genel başkan da burada var vallahi. Çıkartacağım buraya. 13. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim" diyerek espri yaptı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na tıpatıp benzeyen adamı görünce sahneye çıkardı: Görünce korktum

"BEN KORKTUM AÇIK SÖYLEYEYİM"

Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken şahsın sahneye çıkışının ardından İmamoğlu, "Ben valla seyircilerin arasında beyefendiyi görünce korktum. Dedim Ordu'dan ne zaman kalktı geldi buraya? Ben korktum açık söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bu yüzle millet sizi sevgiye boğar haberin olsun." dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na tıpatıp benzeyen adamı görünce sahneye çıkardı: Görünce korktum
YORUMLAR (4)
  • Bilal Cetin: Onda o akıl ne gezer Cevap Yaz 21 8 Yayından Kaldır
  • Faruk : Max CHP zihniyeti Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Ekrem bey heykele devam, sesin keşke İstanbul için çalışırken kısılsaydı. Cevap Yaz 74 45 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gizli gizli dinlediğini zannederek, ona çok benzeyen bir adamı sahneye çıkardı - Son Dakika


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