Ekrem İmamoğlu Kimdir?
53 dakika önce
Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerinden birkaç ay öncesine dek çok az insanın bildiği bir isimdi.
Ekrem İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:01
31 Mart seçimlerinden birkaç ay öncesine dek çok az insanın bildiği bir isimdi. Ama seçimin ertesi günü onu neredeyse tüm Türkiye
tanıdı. Mazbatası geciktirildiğinde ise uluslararası alanda tanınan bir siyasetçiye dönüştü. Ekrem İmamoğlu kimdir?
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