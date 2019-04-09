Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu konuşuyor

Ekrem İmamoğlu konuşuyor

2 saat önce

İmamoğlu, "Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Bak biz hatalarımızdan ders çıkardık, çalıştık kazandık.

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İmamoğlu, "Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Bak biz hatalarımızdan ders çıkardık, çalıştık kazandık. Mızıkçılık yapıyorlar. Hakem golü verdi, VAR sistemi kabul etti, tribünler de alkışlıyor. Ortada iki oyuncu 'olmaz olmaz' diye mızıkçılık yapıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:44 

İmamoğlu, Ekonomi
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