Ekrem İmamoğlu konuşuyor
2 saat önce
İmamoğlu, "Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Bak biz hatalarımızdan ders çıkardık, çalıştık kazandık.
İmamoğlu
, "Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Bak biz hatalarımızdan ders çıkardık, çalıştık kazandık. Mızıkçılık yapıyorlar. Hakem golü verdi, VAR sistemi kabul etti, tribünler de alkışlıyor. Ortada iki oyuncu 'olmaz olmaz' diye mızıkçılık yapıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:44
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