Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi ile birlikte ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Toplanan kalabalığa seslenen İmamoğlu, "350 bin Büyükçekmeceliyi rencide ediyorsunuz. Büyükçekmecelilerin 25 yıllık başkanı ile kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz, ama veremezsiniz. Halkın oy verip seçtiği belediye başkanının elinden başkanlığını almaya kimsenin gücü yetmez. YSK, bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. İstanbul'un seçimini kağıt üzerinde bitirmeye çalıştılar. Ama biz buna müsaade etmedik. Bana diyorlar ki mazbatayı ne zaman alıyoruz. Bu halk mazbatayı vermiş. YSK bu ülkenin demokrasi tarihinin belki de en önemli kararlarından birini verecek" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:52 Kaynak: İHA
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