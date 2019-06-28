Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız
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Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı bir gazetecinin "Yasaklanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?" sorusuna yasağın müsebbibi kurumlar ile konuşulacağı cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu yabancı bir gazetecinin "Pazar günü yapılması beklenen ve İstanbul Valiliğinin yasağı ile karşılaşan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?" sorusuna yasağın müsebbibi kurumlar ile konuşulacağı cevabını verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:08 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Dünya
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