Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı bir gazetecinin "Yasaklanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?" sorusuna yasağın müsebbibi kurumlar ile konuşulacağı cevabını verdi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:08
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu yabancı bir gazetecinin "Pazar günü yapılması beklenen ve İstanbul Valiliğinin yasağı ile karşılaşan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?" sorusuna yasağın müsebbibi kurumlar ile konuşulacağı cevabını verdi.
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