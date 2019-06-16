Ekrem İmamoğlu: "(Mal beyanı) Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması, yarınlardaki...
23 dakika önce
Ekrem İmamoğlu: "(Mal beyanı) Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması, yarınlardaki kaygıları ve bunları çözüme kavuşturur diye düşünüyorum.
Ekrem İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:12 Kaynak: AA
: "(Mal beyanı) Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması, yarınlardaki kaygıları ve bunları çözüme kavuşturur diye düşünüyorum."
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