Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
39 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu
, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var
Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi
Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak