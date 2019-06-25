Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
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Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

39 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Ekonomi
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