Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezileri kapsamında 25'inci ziyaretini Maltepe'ye gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezileri kapsamında 25'inci ziyaretini Maltepe'ye gerçekleştirdi.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile belediye başkanlığı binasında bir araya geldi. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti. Kılıç ve ekibinden ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, "İlçeleri, bizzat her gün orada yaşayan belediye başkanından ve ekibinden dinlemek, bir büyükşehir belediye başkanı için son derece değerli, önemli bir deneyim" dedi. Maltepe'nin İstanbul'un önemli noktalarından olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bir kısım sorunlarını biliyoruz. Başkanımızın kentsel dönüşümle ilgili verdiği mücadeleyi biliyoruz. Birçok konuya dair bugün sohbet edeceğiz, bu sorunları masaya yatıracağız" dedi.


Daha sonra İmamoğlu ve ekibi, ilçedeki 'dalçık projesi' başta olmak üzere birkaç projeyle ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve ekibinden sunum eşliğinde bilgi aldı. Ekrem İmamoğlu, sunum ve bilgilendirme toplantısının ardından ilçedeki 19 mahalle muhtarı, meclis üyeleri ve STK temsilcilerine yönelik, ilçe meclisinde bir konuşma gerçekleştirdi. İmamoğlu, "Şeffaflığı, katılımcılığı kamu ahlakı haline getirip, insanlarımızın maksimum olarak, bireysel düzeyde kamunun nimetlerinden faydalanacağı bir sistem ortaya koymak istiyoruz. Muhtarlarımızın üzerinden vatandaşlarımıza göndermiş olduğumuz bir mesaj olsun bu. Bize emanet ettiğiniz bu görevi, en iyi şekliyle yerine getirip, umut ederiz ki, bu güzel kadim İstanbul'umuzu koruyan, kollayan ve geliştiren bir anlayışla geleceğe hazırlarız" diye konuştu.


"Hepsi birbirinden değerli"


Konuşmasına, "İlçelerimize bütüncül hizmet vermek istiyoruz" sözleriyle devam eden İmamoğlu, şunları kaydetti:


"İnşallah 5 yıl sonra biz, hizmetlerimizi toparlayıp halka tariflediğimizde ya da anlattığımızda, gerçekten doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün ilçelere, eşit mesafede hizmet sunmuş olmanın keyfini yaşayıp, sizlere de bunu hissettirmek istiyoruz. Bu konuda Maltepe, gerçekten ufku açık ve vizyoner tasarımlarını bizimle bugün paylaştı. Sahille ilgili düşüncesinden, minibüs yolundaki kaosun düzeltilmesine varıncaya kadar, E-5'ten yine dünya çapında hayal ettiği projeleri bize anlatarak, iş birliği konusunda bizden talepte bulundu. Hepsi birbirinden değerli. Biz de orada önceliklerimize dair bir özet sıraladık."


İmamoğlu ve Kılıç, konuşmaların ardından Maltepe'de birlikte proje gerçekleştirecekleri sahalarda incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu, Ali Kılıç, İstanbul, Maltepe, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan İranlı müzisyen İstanbul'da serbest bırakıldı
Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]