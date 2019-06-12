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Ekrem İmamoğlu Maltepe'de konuştu -2

38 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu Maltepe'de konuştu -2, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda miting düzenledi.
Ekrem İmamoğlu, "Mahallelerde kreş açarak, onların unuttukları hizmetleri yerine getirerek, hem kadını özgürleştireceğiz, hem kadına üretme ve iş imkanı yaratacağız hem de çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Biz yaparız bunu biz. 17 yıldır İstanbul'da iktidarlarıyla beraber bu işi çözemeyen anlayış, bundan sonra size ne vaat ederse boş. Biz çözeriz o işi, onlar çözemez" diye konuştu.
"Milletimiz, vatandaşın yanında olan, sorunlarını dinleyen, çözümlerini bulan kimdir diye baktığında 31 Mart'ta ona oy verdi. 23 Haziran'da da fazlasıyla oy verecek." diyen İmamoğlu, "Buradan söylüyorum, sosyal yardımlar, İstanbul'un deprem ve dönüşüm sorunu…Yarın lütfen saat 11.00'daki basın açıklamamı izleyin. Bazen televizyonlar az gösterse de bu ara fena değiller. TRT hariç. O diğerleri iyi. Bir de saymadıklarım var. Ama Allah'a şükür, halkın televizyonu elindeki ekrandan beni takip ediyor. Edin. Orası daha samimi aramızda aracı yok. Yarın İstanbul'un mekansal tasarımlarını, projelerini sizlerle paylaşacağım. Bu şehrin tüm sorunlarına, çözümlerine hakimiz. Göreceksiniz, İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olacağım. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Bana geçmişte AK Parti'ye oy vermiş hemşerim de oy verecek. Benim onlarla aramda hiçbir sorun yok. Benim sorunum bir avuç insanla. Bize MHP'li, HDP'li, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili, Demokrat Partili, DSP'li hemşerilerim de oy verecek." dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:37 Kaynak: DHA
Maltepe, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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