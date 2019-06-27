EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALDI (1)
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Ümit UZUN-Özgür EREN-Güven USTA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHAYenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Ümit UZUN-Özgür EREN-Güven USTA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşi ve oğlu eşlik etti. İmamoğlu mazbatasını aldı.
Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun seçim kuruluna gelişi
-İçeriye girmesi
-Detaylar
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