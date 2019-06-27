Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı (1)
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YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
YENİLENEN İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu
mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi
'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ile eşi ve oğlu eşlik etti. İmamoğlu, mazbatasını aldı.
- İstanbul
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